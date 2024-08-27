В омском аэропорту закрыли платную парковку. Где омичам оставить машину

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:48
Как рассказали в пресс-службе омского аэропорта, сегодня, 27 августа, с 18:00 закроется въезд на платную автомобильную парковку. На ее территории будут проводиться работы по укладке асфальта.
Омичам, которые желают оставить свою машину возле аэропорта, предлагают альтернативный вариант в виде бесплатной парковки. Она находится возле терминала А, где за машинами наблюдает через камеры видеонаблюдения. Там для омичей организовано 180 мест, также установлены источники света. От бесплатной парковки до входа у терминала B примерно пять минут пути пешком.
В омском аэропорту пообещали сообщить об открытии платной парковки, как только там осуществят запланированные работы.
Ранее Город55 писал о частых задержках в омском аэропорту. В основном это связано с погодными условиями.