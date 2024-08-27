В омском аэропорту закрыли платную парковку. Где омичам оставить машину

Омичам, которые желают оставить свою машину возле аэропорта, предлагают альтернативный вариант в виде бесплатной парковки. Она находится возле терминала А, где за машинами наблюдает через камеры видеонаблюдения. Там для омичей организовано 180 мест, также установлены источники света. От бесплатной парковки до входа у терминала B примерно пять минут пути пешком.