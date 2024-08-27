gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В омском аэропорту временно закроют платную парковку

В омском аэропорту закрыли платную парковку. Где омичам оставить машину

27 августа 2024, 08:40
Фото: 1MI

В омском аэропорту временно закроют платную парковку

На территории проводят ремонтные работы. Омичам предлагают парковаться у терминала А и идти до входа пешком.

Как рассказали в пресс-службе омского аэропорта, сегодня, 27 августа, с 18:00 закроется въезд на платную автомобильную парковку. На ее территории будут проводиться работы по укладке асфальта.

Омичам, которые желают оставить свою машину возле аэропорта, предлагают альтернативный вариант в виде бесплатной парковки. Она находится возле терминала А, где за машинами наблюдает через камеры видеонаблюдения. Там для омичей организовано 180 мест, также установлены источники света. От бесплатной парковки до входа у терминала B примерно пять минут пути пешком.

В омском аэропорту пообещали сообщить об открытии платной парковки, как только там осуществят запланированные работы.

Ранее Город55 писал о частых задержках в омском аэропорту. В основном это связано с погодными условиями.

Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Парковка#Новости#Омский аэропорт#Парковка автомобилей
Подпишитесь
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
Сегодня, 06:58
73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Сегодня, 06:36
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
Сегодня, 06:50
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Сегодня, 09:05
От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области
Сегодня, 02:00
В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»
Сегодня, 05:30