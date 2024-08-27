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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

иллюстрация

Омичи из городка Нефтяников рассказали о пожаре в подвале своего дома

27 августа 2024, 12:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Причиной пожара местные жители называют бездействие управляющей компании: труба, требующая ремонта, лопнула и вода попала в трансформатор.

Сообщение о возгорании появилось в одном из популярных среди омичей городских интернет-сообществ в социальных сетях: по информации местного жителя, опубликовавшего сообщение, причиной возгорания в подвале дома №16 на улице Энтузиастов стало бездействие управляющей компании.

Сообщение о происшествииСообщение о происшествии
Сообщение о происшествии
Фото: Интернет-сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Один из жильцов дома рассказал автору видеозаписи, что причиной проблемы стала труба холодного водоснабжения — ее не могут заменить уже несколько месяцев: недавно были приобретены необходимые запчасти, но, по словам очевидца, установить их не успели, поскольку в управляющей компании «нет слесаря». Как итог — трубу прорвало, а вода залила общедомовой трансформатор.

На сообщение в социальных сетях отреагировали представители областной Госжилинспекции, порекомендовав оформить официальное обращение в ведомство для инициирования проверки.

Отметим, что ранее в социальных сетях уже появлялась информация о плачевном состоянии коммуникаций в этом доме: последнее подобное сообщение датируется апрелем прошлого года.

Сообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 годаСообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 года
Сообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 годаСообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 года
Сообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 годаСообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 года
Сообщение и приложенные к нему фотографии были опубликованы в апреле 2023 года
Фото: Интернет-сообщество "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте"

По словам местной жительницы, сейчас дом остался без водоснабжения и электричества — вероятно, такая ситуация может затянуться на продолжительное время: один из очевидцев отметил, что «в ночь дом остается обесточенным и без воды».

Напомним, ранее Город55 сообщал о расселении аварийного многоквартирного дома в Старом Кировске: добиться действий оперативных действий от городской администрации удалось только в суде и при помощи мер прокурорского реагирования.

Не соответствует требованиям безопасности. В Омске расселят жильцов аварийного дома
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Электричество#Социальные сети#Управляющая компания#Труба#Новости#Вода#Аварийный дом#Госжилинспекция#Коммуникации
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