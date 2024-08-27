Омичи из городка Нефтяников рассказали о пожаре в подвале своего дома

Один из жильцов дома рассказал автору видеозаписи, что причиной проблемы стала труба холодного водоснабжения — ее не могут заменить уже несколько месяцев: недавно были приобретены необходимые запчасти, но, по словам очевидца, установить их не успели, поскольку в управляющей компании «нет слесаря». Как итог — трубу прорвало, а вода залила общедомовой трансформатор.