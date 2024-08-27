Омичи из городка Нефтяников рассказали о пожаре в подвале своего дома

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Сообщение о возгорании появилось в одном из популярных среди омичей городских интернет-сообществ в социальных сетях: по информации местного жителя, опубликовавшего сообщение, причиной возгорания в подвале дома №16 на улице Энтузиастов стало бездействие управляющей компании.
Один из жильцов дома рассказал автору видеозаписи, что причиной проблемы стала труба холодного водоснабжения — ее не могут заменить уже несколько месяцев: недавно были приобретены необходимые запчасти, но, по словам очевидца, установить их не успели, поскольку в управляющей компании «нет слесаря». Как итог — трубу прорвало, а вода залила общедомовой трансформатор.
На сообщение в социальных сетях отреагировали представители областной Госжилинспекции, порекомендовав оформить официальное обращение в ведомство для инициирования проверки.
Отметим, что ранее в социальных сетях уже появлялась информация о плачевном состоянии коммуникаций в этом доме: последнее подобное сообщение датируется апрелем прошлого года.
По словам местной жительницы, сейчас дом остался без водоснабжения и электричества — вероятно, такая ситуация может затянуться на продолжительное время: один из очевидцев отметил, что «в ночь дом остается обесточенным и без воды».
Напомним, ранее Город55 сообщал о расселении аварийного многоквартирного дома в Старом Кировске: добиться действий оперативных действий от городской администрации удалось только в суде и при помощи мер прокурорского реагирования.