Угроза ЧС. В Омской области изношенные сети отремонтировали лишь после суда

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:29
В селе Павлоградка Омской области была проведена проверка состояния и эксплуатации тепловых сетей, в результате которой были обнаружены серьезные недостатки. Как сообщают в прокуратуре, сети на улице Коммунистической находились в критическом состоянии — уровень износа превышал 70%. Это создавало реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, что вызывало у местных жителей обоснованные опасения за свою безопасность.
Тогда прокуратура решила вступиться за жителей, направив в суд исковое заявление, с требованием к администрации немедленно провести капитальный ремонт изношенных сетей. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, что стало значимой победой для жителей. В итоге судебное решение исполнили, аварийный участок тепловой сети заменили, обеспечив жителям теплую зиму.
Ранее Город55 рассказывал о не менее впечатляющем халатностью случае в Таврическом районе. Там в доме-интернате для инвалидов и стариков не установили санитарно-бытовые помещения.