Угроза ЧС. В Омской области изношенные сети отремонтировали лишь после суда

В селе Павлоградка Омской области была проведена проверка состояния и эксплуатации тепловых сетей, в результате которой были обнаружены серьезные недостатки. Как сообщают в прокуратуре, сети на улице Коммунистической находились в критическом состоянии — уровень износа превышал 70%. Это создавало реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, что вызывало у местных жителей обоснованные опасения за свою безопасность.