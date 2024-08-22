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Угроза ЧС. В Омской области изношенные сети отремонтировали лишь после суда

22 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области отремонтировали изношенные сети по иску прокуратуры

Сети имели критический износ, что создавало угрозу для жителей района. Однако администрация не торопилась что-либо менять. Тогда жильцам пришлось заявлять на бездействие чиновников в прокуратуру.

В селе Павлоградка Омской области была проведена проверка состояния и эксплуатации тепловых сетей, в результате которой были обнаружены серьезные недостатки. Как сообщают в прокуратуре, сети на улице Коммунистической находились в критическом состоянии — уровень износа превышал 70%. Это создавало реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, что вызывало у местных жителей обоснованные опасения за свою безопасность.

Тогда прокуратура решила вступиться за жителей, направив в суд исковое заявление, с требованием к администрации немедленно провести капитальный ремонт изношенных сетей. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, что стало значимой победой для жителей. В итоге судебное решение исполнили, аварийный участок тепловой сети заменили, обеспечив жителям теплую зиму.

Ранее Город55 рассказывал о не менее впечатляющем халатностью случае в Таврическом районе. Там в доме-интернате для инвалидов и стариков не установили санитарно-бытовые помещения.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Тепло
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