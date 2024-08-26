Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В следственном управлении СК РФ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по поводу возгорания оборудования на ОНПЗ. По словам представителя управления, сообщившего предварительные данные, из-за этого несколько работников предприятия получили травмы разной тяжести. В произошедшем следователями были обнаружены признаки нарушения требований безопасности на промышленных объектах, по неосторожности ставшие причиной серьезных травм (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
Как отмечается в сообщении, сейчас на территории нефтезавода работают следователи: устанавливают все детали произошедшего и вероятные причины инцидента.
Напомним, из-за возгорания на предприятии пострадало два человека — их доставили в БСМП-1. Кроме того, на ОНПЗ будет проведена комплексная прокурорская проверка.