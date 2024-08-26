gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

иллюстрация

Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ

26 августа 2024, 12:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Возгорание на омском НПЗ стало причиной возбуждения уголовного дела

В инциденте следователи обнаружили признаки нарушения положений промышленной безопасности, ставшие причиной тяжелых травм.

В следственном управлении СК РФ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по поводу возгорания оборудования на ОНПЗ. По словам представителя управления, сообщившего предварительные данные, из-за этого несколько работников предприятия получили травмы разной тяжести. В произошедшем следователями были обнаружены признаки нарушения требований безопасности на промышленных объектах, по неосторожности ставшие причиной серьезных травм (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Как отмечается в сообщении, сейчас на территории нефтезавода работают следователи: устанавливают все детали произошедшего и вероятные причины инцидента.

Напомним, из-за возгорания на предприятии пострадало два человека — их доставили в БСМП-1. Кроме того, на ОНПЗ будет проведена комплексная прокурорская проверка.

Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#НПЗ#Пострадавшие#Уголовное дело#Травмы#Следователи#Новости#Прокурорская проверка#БСМП-1#Возгорание#Следственное управление#Нефтезавод
Подпишитесь
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
Сегодня, 04:00
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Сегодня, 05:17
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
Сегодня, 09:32
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
Сегодня, 06:03
«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
Сегодня, 06:47