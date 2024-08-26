Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ

В следственном управлении СК РФ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по поводу возгорания оборудования на ОНПЗ. По словам представителя управления, сообщившего предварительные данные, из-за этого несколько работников предприятия получили травмы разной тяжести. В произошедшем следователями были обнаружены признаки нарушения требований безопасности на промышленных объектах, по неосторожности ставшие причиной серьезных травм (ч. 1 ст. 217 УК РФ).