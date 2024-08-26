Рядом с омской мэрией сдают под офисы исторический особняк

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В Омске на улице Гагарина, 36 рядом с мэрией сдают в аренду исторический особняк. Общая площадь здания составляет 2450 квадратных метров. Помещений несколько, а потому цену аренды каждого из них необходимо уточнять у риелторов.
«Высокие потолки (до 4,5 м), большие светлые окна, основательная конструкция здания. Сейчас в здании кабинетная система (возможен open space и перепланировка) — полностью готова к использованию. Есть все коммуникации, кондиционирование, освещение, отделка. До недавнего времени в здании располагался главный офис Ростелекома», — говорится в объявлении.
Здание было построено на рубеже XIX и XX веков. В особняке располагался «Доходный дом В. И. Зайцева». Является памятником архитектуры регионального значения.
Ранее во дворе этого дома планировалось обустроить общественное пространство «Омский телеграфъ». Для этого согласовали вырубку нескольких деревьев и поросли клена и тополя.