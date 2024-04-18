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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:32

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Минус деревья. Для нового пространства рядом с омской мэрией обустраивают парковку

18 апреля 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Возле омской мэрии срубят деревья ради парковки для общественного пространства

Работы хотели выполнить еще год назад и даже успели выплатить компенсационную стоимость за деревья, но планам помешал муниципальный забор.

На вчерашнем заседании «зеленой комиссии» снова рассмотрели заявки на вырубку и обрезку деревьев от предпринимательницы Марины Беляковой, которая обустраивает на Гагарина, 36 новое общественное пространство «Омский телеграфъ».

Для организации парковок по улице Гагарина и Больничному переулку нужно обрезать нижние ветки у 9 деревьев, а также срубить 8 деревьев и 435 кв. м поросли клена и тополя. Эти работы «зеленая комиссия» уже согласовывала в декабре 2022 года, и заявитель даже успела выплатить 386 тысяч рублей в качестве компенсации. Но за год деревья не снесли, поэтому за разрешением и пришлось снова обращаться. Так как восстановительная стоимость деревьев в 2024 году выросла, Беляковой предстояло доплатить около 42 тысяч рублей.

Однако с предпринимательницы внезапно попытались взыскать полную восстановительную стоимость, хоть ни одно дерево и не было срублено ею в прошлом году.

«То, что они не использовали — это уже их предпринимательские риски. А сейчас у нас новое решение, а новое решение не может быть в виде разницы. Там может быть только восстановительная стоимость в полном объеме», — отметил один из членов комиссии.
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проекта
Фото: Скриншот Авито

Представитель заявителя с этим не согласился, учитывая, что работам мешал муниципальный забор, который администрация не демонтировала.

«Не по нашей вине мы не могли осуществить работы. Там муниципальное имущество, которое должно было быть снесено, и оно до сих пор не вынесено», — сообщил мужчина.

В итоге снос деревьев все-таки согласовали, но решили проконсультироваться с юристом по оплате. Для самого общественного пространства, напомним, уже ищут арендаторов. На первом этаже в историческом здании собираются открыть ресторан.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Вырубка деревьев#Новости#Общественные пространства#Снос деревьев#Зеленая комиссия#Омский телеграфъ
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