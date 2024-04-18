Минус деревья. Для нового пространства рядом с омской мэрией обустраивают парковку

Для организации парковок по улице Гагарина и Больничному переулку нужно обрезать нижние ветки у 9 деревьев, а также срубить 8 деревьев и 435 кв. м поросли клена и тополя. Эти работы «зеленая комиссия» уже согласовывала в декабре 2022 года, и заявитель даже успела выплатить 386 тысяч рублей в качестве компенсации. Но за год деревья не снесли, поэтому за разрешением и пришлось снова обращаться. Так как восстановительная стоимость деревьев в 2024 году выросла, Беляковой предстояло доплатить около 42 тысяч рублей.