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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Омске начались поиски арендаторов 3 муниципальных бань

В Омске ищут арендаторов сразу для 3 муниципальных бань

2 августа 2024, 10:54
Фото: 1MI

В Омске начались поиски арендаторов 3 муниципальных бань

Начальный размер арендной платы — около 70 тысяч рублей в месяц.

На сайте ГИС Торги появились сразу 3 заявки, касающиеся омских муниципальных бань. Чиновники ищут арендаторов для «санитарно-обмывочных пунктов для обеспечения мероприятий гражданской обороны города Омска», находящихся на улицах Вокзальная, Мологвардейская и Краснознаменная. Начальная стоимость вопроса — от 65 до 73 тысяч рублей в месяц, но владелец готов «подвинуться». Размер шага в торгах — 5%.

Напомним: судьба омских муниципальных бань регулярно становится предметом бурных обсуждений в городском Совете. Эти объекты убыточны, причем банная дирекция называет главной причиной сохранение для многих клиентов социальных льгот. Звучат предложения отменить эти льготы или передать все бани частникам, у которых получается извлекать прибыль из городских активов.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#Бани
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