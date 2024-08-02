В Омске ищут арендаторов сразу для 3 муниципальных бань

На сайте ГИС Торги появились сразу 3 заявки, касающиеся омских муниципальных бань. Чиновники ищут арендаторов для «санитарно-обмывочных пунктов для обеспечения мероприятий гражданской обороны города Омска», находящихся на улицах Вокзальная, Мологвардейская и Краснознаменная. Начальная стоимость вопроса — от 65 до 73 тысяч рублей в месяц, но владелец готов «подвинуться». Размер шага в торгах — 5%.