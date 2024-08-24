Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в Омском муниципальном районе

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Как рассказал Геннадий Долматов в своих социальных сетях, аграриям очень серьезно помешала погода: дожди негативно сказываются на темпах уборки урожая и в принципе затрудняют работу в полях.
Согласно планам, в этом году уборочная площадь зерновых в Омском районе составляет порядка 79 тыс га. И, по данным управления сельского хозяйства районной администрации, к 22 августа, убрано уже 3,3 тыс га полей с зерновыми и зернобобовыми культурами — как отметили в управлении, это примерно 4,2% от запланированного объема работ, или же 8,2 тыс тонн урожая при средней урожайности около 25 ц/га.
К слову, некоторые аграрные предприятия района показывают рекордные сборы урожая, превышающие средние значения: например, СПК «Пушкинский» уже занял лидирующие позиции уборочной компании — урожайность в СПК составила 39 ц/га. Вторую «строчку» в рейтинге урожайности занимает «Морозовская птицефабрика» — ее агрономам удалось добиться показателей урожая в 32,4 ц/га. Есть в этом списке и фермерские хозяйства — так, например, в КФХ Андрея Риделя с одного гектара было собрано порядка 29 центнеров зерна.
Кроме того, в районе продолжается и уборка овощей: собрано уже 4,7% от запланированного объема — 1,7 тыс тонн урожая. В среднем, с каждого гектара получается собрать 277,7 центнера овощей. Позже этот показатель значительно возрастет, ведь к нему добавится еще и сбор картофеля: пока что собрано только 6,8% от запланированного объема клубней.