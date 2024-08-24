Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в Омском муниципальном районе

Кроме того, в районе продолжается и уборка овощей: собрано уже 4,7% от запланированного объема — 1,7 тыс тонн урожая. В среднем, с каждого гектара получается собрать 277,7 центнера овощей. Позже этот показатель значительно возрастет, ведь к нему добавится еще и сбор картофеля: пока что собрано только 6,8% от запланированного объема клубней.