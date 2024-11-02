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Картофель

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2024
300 центнеров с гектара. В Омском районе собрали рекордный урожай картофеля
2 ноября, 09:36
В среднем 42 рубля. Дрофа пообещал, что картофель не подорожает в Омской области
9 октября, 10:48
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
До 300 рублей за 5 кило. Где выгоднее в Омске купить свежий картофель
17 сентября, 08:47
Геннадий Долматов рассказал о ходе уборочной кампании в Омском муниципальном районе
24 августа, 03:25
С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес
27 января, 12:01
2023
Из Омской области заграницу стали вывозить в пять раз больше картофеля
В 2023 году из региона было экспортировано более 13 тысяч тонн картофеля, в то время как в 2022 году — всего 2,7 тысячи тонн.
13 октября 2023, 13:47
Субсидии на фантомный картофель обернулись для двух омичей штрафом и колонией
Омичи получили финансовую поддержку от государства, не планируя развивать сельское хозяйство.
13 февраля 2023, 06:42

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