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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

иллюстрация

Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым

23 августа 2024, 10:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские поисковики рассказали о гибели мужчины, исчезнувшего около месяца назад

Сегодня стало известно о завершении поисков 23-летнего жителя Ростовки: последний раз мужчину видели в компании друзей на озере-котловане, купающимся на надувном матрасе, а 22 августа поисковикам удалось обнаружить его тело.

События, которые могли стать причиной смерти молодого человека, произошли еще в конце прошлого месяца — 31 июля. Как тогда отмечалось в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области, мужчина утонул, а его товарищи не обратили внимания на исчезновение одного из членов компании.

К слову, молодые люди не видели факта утопления мужчины: 31 июля погибший исчез практически бесследно — в какой-то момент товарищи пропавшего обнаружили только надувной матрас, на котором тот находился в воде, и не придали этому должного внимания. Из-за этого информация о пропаже человека поступила в компетентные службы и органы лишь спустя два дня. По состоянию на 2 августа, озеро-котлован у Ростовки был обследован водолазам, однако это не дало результатов.

О завершении поисков молодого человека сегодня сообщили члены поисково-спасательного отряда, разыскивавшего его на протяжении этого времени.

Напомним, в Омской области ведутся поиски людей и с более давним сроком исчезновения: так, например, 22 августа Любинский следственный отдел объявил о розыске 67-летнего мужчины, пропавшего еще в марте прошлого года. К счастью, не все поиски бывают такими продолжительными: некоторых пропавших людей удается найти и в более сжатые сроки.

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