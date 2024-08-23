Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым

К слову, молодые люди не видели факта утопления мужчины: 31 июля погибший исчез практически бесследно — в какой-то момент товарищи пропавшего обнаружили только надувной матрас, на котором тот находился в воде, и не придали этому должного внимания. Из-за этого информация о пропаже человека поступила в компетентные службы и органы лишь спустя два дня. По состоянию на 2 августа, озеро-котлован у Ростовки был обследован водолазам, однако это не дало результатов.