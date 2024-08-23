Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
События, которые могли стать причиной смерти молодого человека, произошли еще в конце прошлого месяца — 31 июля. Как тогда отмечалось в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области, мужчина утонул, а его товарищи не обратили внимания на исчезновение одного из членов компании.
К слову, молодые люди не видели факта утопления мужчины: 31 июля погибший исчез практически бесследно — в какой-то момент товарищи пропавшего обнаружили только надувной матрас, на котором тот находился в воде, и не придали этому должного внимания. Из-за этого информация о пропаже человека поступила в компетентные службы и органы лишь спустя два дня. По состоянию на 2 августа, озеро-котлован у Ростовки был обследован водолазам, однако это не дало результатов.
О завершении поисков молодого человека сегодня сообщили члены поисково-спасательного отряда, разыскивавшего его на протяжении этого времени.
Напомним, в Омской области ведутся поиски людей и с более давним сроком исчезновения: так, например, 22 августа Любинский следственный отдел объявил о розыске 67-летнего мужчины, пропавшего еще в марте прошлого года. К счастью, не все поиски бывают такими продолжительными: некоторых пропавших людей удается найти и в более сжатые сроки.