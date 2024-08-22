Пропал без вести. В Омской области разыскивают 67-летнего мужчину

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:56
В Любинском следственном отделе по Омской области объявили о поисках без вести пропавшего 67-летнего мужчины. Известно, что еще в прошлом году 8 марта он вышел из дома в селе Пикетное Марьяновского района. После этого семья мужчины ничего не знает о нем.
Его описывают как человека среднего телосложения с русыми волосами и густыми черными бровями. На момент исчезновения он имел при себе сотовый телефон, пластиковую банковскую карту и паспорт. Особой приметой является полное отсутствие зубов, что может помочь в его идентификации.
В связи с этим следственное управление обращается к гражданам с просьбой о помощи. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом по телефону доверия следственного управления: (3812) 395-506 или по номеру 02 (102 с мобильного).
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