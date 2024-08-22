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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

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Пропал без вести. В Омской области разыскивают 67-летнего мужчину

22 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
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В Омской области ищут чернобрового русоволосого мужчину в годах

Он вышел из дома в праздничный день, 8 марта, еще в прошлом году. До сих пор родные и близкие не слышали о нем никаких вестей. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщать об этом в полицию.

В Любинском следственном отделе по Омской области объявили о поисках без вести пропавшего 67-летнего мужчины. Известно, что еще в прошлом году 8 марта он вышел из дома в селе Пикетное Марьяновского района. После этого семья мужчины ничего не знает о нем.

Его описывают как человека среднего телосложения с русыми волосами и густыми черными бровями. На момент исчезновения он имел при себе сотовый телефон, пластиковую банковскую карту и паспорт. Особой приметой является полное отсутствие зубов, что может помочь в его идентификации.

В связи с этим следственное управление обращается к гражданам с просьбой о помощи. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом по телефону доверия следственного управления: (3812) 395-506 или по номеру 02 (102 с мобильного).

Ранее Город55 писал о случае в омском лесу, когда дедушка и внук вместе отправились на тихую охоту. Родственники хотели вернуться домой с хорошим уловом, но заблудились. К счастью, спасатели их быстро нашли.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Следственный комитет#Розыск#Поиски#Новости
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