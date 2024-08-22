Пропал без вести. В Омской области разыскивают 67-летнего мужчину

В Омской области ищут чернобрового русоволосого мужчину в годах

Он вышел из дома в праздничный день, 8 марта, еще в прошлом году. До сих пор родные и близкие не слышали о нем никаких вестей. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщать об этом в полицию.