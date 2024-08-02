Трагедия на отдыхе. На водоеме в Омском районе утонул молодой человек

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на водоеме, где распивала алкогольные напитки. Один из них плавал на надувном матрасе. По словам его друзей, в какой-то момент они увидели на воде только плавсредство. После этого компания разошлась по домам, и только вчера они осознали, что нужно сообщить о случившемся в полицию.