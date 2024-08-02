gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Иллюстрация

Трагедия на отдыхе. На водоеме в Омском районе утонул молодой человек

2 августа 2024, 04:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омском районе 23-летний парень утонул, свалившись с надувного матраса

Мужчина отдыхал на озере с друзьями. В какой-то момент его потеряли из виду, но не придали этому значения.

Сотрудники полиции Омского района устанавливают обстоятельства трагического происшествия на воде, в котором погиб 23-летний житель Ростовки. Как стало известно, вчера около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 31 июля на котловане утонул молодой человек.

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на водоеме, где распивала алкогольные напитки. Один из них плавал на надувном матрасе. По словам его друзей, в какой-то момент они увидели на воде только плавсредство. После этого компания разошлась по домам, и только вчера они осознали, что нужно сообщить о случившемся в полицию.

В настоящее время на месте происшествия работают водолазы, тело погибшего еще не нашли. Проводится дополнительная проверка всех обстоятельств.

Хотел переплыть реку. В Омске из воды выловили обессиленного пловца
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Омский район#Новости#Утонул#Погибшие#Утонул человек
Подпишитесь
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Вчера, 06:19
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Вчера, 06:49
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
Сегодня, 06:30