Трагедия на отдыхе. На водоеме в Омском районе утонул молодой человек

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Сотрудники полиции Омского района устанавливают обстоятельства трагического происшествия на воде, в котором погиб 23-летний житель Ростовки. Как стало известно, вчера около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 31 июля на котловане утонул молодой человек.
По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на водоеме, где распивала алкогольные напитки. Один из них плавал на надувном матрасе. По словам его друзей, в какой-то момент они увидели на воде только плавсредство. После этого компания разошлась по домам, и только вчера они осознали, что нужно сообщить о случившемся в полицию.
В настоящее время на месте происшествия работают водолазы, тело погибшего еще не нашли. Проводится дополнительная проверка всех обстоятельств.