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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

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Сделал доброе дело. Омич на вертолете помог найти бабушку в лесу

23 августа 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney
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Омич, которому запретили летать на вертолете, помог отыскать заплутавшую бабушку

Полеты на вертолете ему, конечно, запретили. Однако ситуация стала особенной — в Большеуковском районе пенсионерка отправилась собирать бруснику, но потерялась. Омич вместе со спасателями отыскал бабушку.

В Омской области пенсионерка отправилась искать бруснику в лесах Большеуковского района. Там 80-летняя женщина заблудилась и не могла отыскать дорогу домой. Ей пришлось переночевать в лесу. К счастью, связь на ее телефоне работала. Она смогла дозвониться спасателям и попросить помощи. Об удивительном случае рассказали в телеграм-канале Mash.

Спасателям вызвался помочь тот самый омич, который ранее незаконно летал за покупками в село на вертолете. Компанию ему составили поисковики отряда «Лиза Алерт». Вместе они сели в воздушный транспорт и поднялись в воздух, прочесывая леса в поисках заплутавшей бабушки. Долго им искать не пришлось, пенсионерка быстро нашлась.

Ее нашли ранним утром на полянке. К счастью, она хорошо себя чувствовала, и помощь врачей ей не пригодилась. Пенсионерку посадили на вертолет, чтобы доставить домой.

В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Вертолет#Поиски#Лес#Новости#Спасатели#Большеуковский район#Лиза Алерт
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