Сделал доброе дело. Омич на вертолете помог найти бабушку в лесу

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В Омской области пенсионерка отправилась искать бруснику в лесах Большеуковского района. Там 80-летняя женщина заблудилась и не могла отыскать дорогу домой. Ей пришлось переночевать в лесу. К счастью, связь на ее телефоне работала. Она смогла дозвониться спасателям и попросить помощи. Об удивительном случае рассказали в телеграм-канале Mash.
Спасателям вызвался помочь тот самый омич, который ранее незаконно летал за покупками в село на вертолете. Компанию ему составили поисковики отряда «Лиза Алерт». Вместе они сели в воздушный транспорт и поднялись в воздух, прочесывая леса в поисках заплутавшей бабушки. Долго им искать не пришлось, пенсионерка быстро нашлась.
Ее нашли ранним утром на полянке. К счастью, она хорошо себя чувствовала, и помощь врачей ей не пригодилась. Пенсионерку посадили на вертолет, чтобы доставить домой.