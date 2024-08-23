Сделал доброе дело. Омич на вертолете помог найти бабушку в лесу

В Омской области пенсионерка отправилась искать бруснику в лесах Большеуковского района. Там 80-летняя женщина заблудилась и не могла отыскать дорогу домой. Ей пришлось переночевать в лесу. К счастью, связь на ее телефоне работала. Она смогла дозвониться спасателям и попросить помощи. Об удивительном случае рассказали в телеграм-канале Mash.