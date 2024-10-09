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Поисково-спасательный отряд

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2024
Ушел на рыбалку. В Омской области ищут мужчину в рыбацких сапогах
Его разыскивает отряд добровольцев, полиция и правоохранительные органы.
9 октября, 05:28
Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым
23 августа, 10:21
Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент
24 июля, 03:38
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
Уехал и не вернулся. В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад
Запись с информацией о поисках 17-летнего жителя села Мыс появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
14 февраля, 11:23
2023
Исчез три месяца назад. В Омске ищут мужчину, пропавшего еще в августе
О продолжении поисков 71-летнего омича сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
30 октября 2023, 12:38
Пропала в пятницу 13-го. Омичку, скрывшуюся на внедорожнике, нашли погибшей
О прекращении поисков сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.
16 октября 2023, 12:42
Ушел и не вернулся. В Омской области ищут подростка, который вышел из дома и пропал
Информацию о начале поисковых мероприятий опубликовал ПСО «Доброспас-Омск» в официальном сообществе в соцсети.
21 сентября 2023, 11:42
2021
В Омске за несколько часов нашли пропавшего 11-летнего мальчика
30 сентября 2021, 03:10

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