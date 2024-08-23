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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

иллюстрация

Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент

23 августа 2024, 11:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Неизвестные взяли в заложники сотрудников ИК №19 в Волгоградской области

Некоторые источники утверждают, что нападение на сотрудников ФСИН могли организовать радикальные исламисты, содержавшиеся в этой колонии.

По информации издания «НовостиВолгограда.ру», ссылающегося на собственные источники в правоохранительных органах, в исправительной колонии №19, расположенной в городе Суровикино, произошел захват заложников — к зданию исправительного учреждения сейчас стягивают представителей правоохранительных органов.

По некоторым данным, нападавшие смогли взять в заложники 4 человек. Также сообщается о, как минимум, одном погибшем и трех пострадавших сотрудниках ФСИН. Кроме того, по данным Telegram-канала «Baza», в заложниках также оказался и начальник исправительной колонии №19, Андрей Девятов. Сообщается, что он один из 5 пострадавших, кому удалось скрыться от захватчиков — сейчас мужчина находится в реанимации.

По последним данным, злоумышленники, захватившие персонал колонии, заявили о своих требованиях — это вертолет и 2 млн долларов.

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