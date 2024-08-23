Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент

По некоторым данным, нападавшие смогли взять в заложники 4 человек. Также сообщается о, как минимум, одном погибшем и трех пострадавших сотрудниках ФСИН. Кроме того, по данным Telegram-канала «Baza», в заложниках также оказался и начальник исправительной колонии №19, Андрей Девятов. Сообщается, что он один из 5 пострадавших, кому удалось скрыться от захватчиков — сейчас мужчина находится в реанимации.