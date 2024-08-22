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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Фото, приложенное к сообщению о проблеме

«Вода не уходит». Омичи пожаловались на невозможность ремонта помещений после потопа

22 августа 2024, 13:53
Фото: Интернет-сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото, приложенное к сообщению о проблеме

Омичи пожаловались на затопление, мешающее привести в порядок помещение пиццерии

Сообщение о невозможности провести уборку или полноценный ремонт помещения появилось в одном из популярных среди омичей городском интернет-сообществе. Кроме того, затопление не ограничилось лишь одним помещением.

Проблемой, настигшей торговые помещения в доме №69 на улице Демьяна Бедного, в социальных сетях поделился один из омичей: по его словам, «ливень апокалипсиса», сильно «сказавшийся» на многих городских помещениях около месяца назад, до сих пор продолжает вредить горожанам: вода никак не хочет уходить.

По словам автора сообщения, не справляются со сложившейся ситуацией и городские коммуникации: рядом с проблемным домом находятся колодцы «Водоканала», но и в них уже длительное время держится высокий уровень воды. Кроме того, как отметил автор жалобы, сам «Водоканал» не реагирует.

Ситуация очень сильно осложняется и расположением торговых площадей — все они находятся ниже уровня земли и поэтому особенно уязвимы перед водой.

Фотографии, приложенные к сообщению о проблемеФотографии, приложенные к сообщению о проблеме
Фотографии, приложенные к сообщению о проблемеФотографии, приложенные к сообщению о проблеме
Фотографии, приложенные к сообщению о проблемеФотографии, приложенные к сообщению о проблеме
Фотографии, приложенные к сообщению о проблеме
Фото: Интернет-сообщество «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по указанному адресу располагается пиццерия «Кантанелло» — сейчас в карточке предприятия указано, что оно временно не работает.

Напомним, ранее Город55 сообщал о недовольстве омичей, на чьи участки пришла «большая вода» — как позже оказалось, причиной повышения уровня воды в районе многих СНТ стали нарушения, допущенные при обустройстве золотвала ТЭЦ-5. Сегодня также стало известно, что это не единственная проблема, обнаруженная на предприятии «ТГК-11»:

Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5
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#Илья Скобин#Общество#Ремонт#Омск#Водоканал#Потоп#Новости#ТГК-11
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