«Вода не уходит». Омичи пожаловались на невозможность ремонта помещений после потопа

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Проблемой, настигшей торговые помещения в доме №69 на улице Демьяна Бедного, в социальных сетях поделился один из омичей: по его словам, «ливень апокалипсиса», сильно «сказавшийся» на многих городских помещениях около месяца назад, до сих пор продолжает вредить горожанам: вода никак не хочет уходить.
По словам автора сообщения, не справляются со сложившейся ситуацией и городские коммуникации: рядом с проблемным домом находятся колодцы «Водоканала», но и в них уже длительное время держится высокий уровень воды. Кроме того, как отметил автор жалобы, сам «Водоканал» не реагирует.
Ситуация очень сильно осложняется и расположением торговых площадей — все они находятся ниже уровня земли и поэтому особенно уязвимы перед водой.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по указанному адресу располагается пиццерия «Кантанелло» — сейчас в карточке предприятия указано, что оно временно не работает.
Напомним, ранее Город55 сообщал о недовольстве омичей, на чьи участки пришла «большая вода» — как позже оказалось, причиной повышения уровня воды в районе многих СНТ стали нарушения, допущенные при обустройстве золотвала ТЭЦ-5. Сегодня также стало известно, что это не единственная проблема, обнаруженная на предприятии «ТГК-11»: