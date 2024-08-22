«Вода не уходит». Омичи пожаловались на невозможность ремонта помещений после потопа

По словам автора сообщения, не справляются со сложившейся ситуацией и городские коммуникации: рядом с проблемным домом находятся колодцы «Водоканала», но и в них уже длительное время держится высокий уровень воды. Кроме того, как отметил автор жалобы, сам «Водоканал» не реагирует.