Погибли водитель и лошадь. На трассе в Омской области из-за тумана произошло ДТП

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Сегодня в полночь в Омской области случилось смертельное ДТП. По информации регионального УМВД, все произошло в районе 88 км дороги Омск-Муромцево. Ночью был туман, поэтому водитель ВАЗа не успел вовремя отреагировать на внезапно вышедшую на дорогу лошадь.
Столкновение оказалось смертельным и для 63-летнего мужчины, и для лошади. Госавтоинспекторы продолжают выяснить обстоятельства произошедшего ДТП.
Напомним, что накануне ДТП произошло и в одном из омских дворов. Водитель наехал на выбежавшего на парковку школьника. Ребенка с травмами доставили в больницу.