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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

На омской трассе 63-летний мужчина из-за тумана врезался в лошадь и погиб

Погибли водитель и лошадь. На трассе в Омской области из-за тумана произошло ДТП

22 августа 2024, 03:54
Фото: Пресс-служба омской полиции

На омской трассе 63-летний мужчина из-за тумана врезался в лошадь и погиб

Смертельная авария произошла в ночь с 21 на 22 августа.

Сегодня в полночь в Омской области случилось смертельное ДТП. По информации регионального УМВД, все произошло в районе 88 км дороги Омск-Муромцево. Ночью был туман, поэтому водитель ВАЗа не успел вовремя отреагировать на внезапно вышедшую на дорогу лошадь.

Столкновение оказалось смертельным и для 63-летнего мужчины, и для лошади. Госавтоинспекторы продолжают выяснить обстоятельства произошедшего ДТП.

Место ДТПМесто ДТП
Место ДТПМесто ДТП
Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП
Фото: Пресс-служба омской полиции

Напомним, что накануне ДТП произошло и в одном из омских дворов. Водитель наехал на выбежавшего на парковку школьника. Ребенка с травмами доставили в больницу.

В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток
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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Авария#Новости#Погибшие
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