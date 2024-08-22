Погибли водитель и лошадь. На трассе в Омской области из-за тумана произошло ДТП

Сегодня в полночь в Омской области случилось смертельное ДТП. По информации регионального УМВД, все произошло в районе 88 км дороги Омск-Муромцево. Ночью был туман, поэтому водитель ВАЗа не успел вовремя отреагировать на внезапно вышедшую на дорогу лошадь.