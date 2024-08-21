В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, сообщение о ДТП в районе 828 километра трассы М51 «Иртыш» в Омском муниципальном районе поступило в дежурную часть около двух часов дня.
Как позже установили инспекторы, причиной столкновения грузовиков Scania и КАМАЗ стал выезд на встречную полосу последнего — за его рулем находился 41-летний мужчина. Кроме того, вместе с ним в кабине грузовика находился и пассажир — 15-летний юноша.
Как отметил представитель пресс-службы Госавтоинспекции, водитель и пассажир КАМАЗа пострадали — с места происшествия их доставили в больницу. В ведомстве проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал об утренней погоне полицейских за пьяным водителем, угнавшем автомобиль клиента из автосервиса. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.