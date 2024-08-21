В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток

Как позже установили инспекторы, причиной столкновения грузовиков Scania и КАМАЗ стал выезд на встречную полосу последнего — за его рулем находился 41-летний мужчина. Кроме того, вместе с ним в кабине грузовика находился и пассажир — 15-летний юноша.