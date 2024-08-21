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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Место происшествия

В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток

21 августа 2024, 13:06
Фото: Пресс-служба ГАИ по Омской области
Место происшествия

Из-за столкновения двух грузовиков в Омском районе пострадал 15-летний подросток

Ребенок находился в кабине грузовика КАМАЗ, выехавшего на встречную полосу трассы М51 «Челябинск-Новосибирск».

Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, сообщение о ДТП в районе 828 километра трассы М51 «Иртыш» в Омском муниципальном районе поступило в дежурную часть около двух часов дня.

Как позже установили инспекторы, причиной столкновения грузовиков Scania и КАМАЗ стал выезд на встречную полосу последнего — за его рулем находился 41-летний мужчина. Кроме того, вместе с ним в кабине грузовика находился и пассажир — 15-летний юноша.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия
Фото: Пресс-служба ГАИ по Омской области

Как отметил представитель пресс-службы Госавтоинспекции, водитель и пассажир КАМАЗа пострадали — с места происшествия их доставили в больницу. В ведомстве проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал об утренней погоне полицейских за пьяным водителем, угнавшем автомобиль клиента из автосервиса. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Происшествие#Подросток#Новости#Пассажир#Госавтоинспекция#Грузовики
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