Малыш в больнице. 8-летний мальчик попал под машину в одном из дворов Омска

На видеозаписи заметно, что маленький омич буквально оказался под кузовом автомобиля — как рассказал представитель пресс-службы МВД, ребенка увезли в больницу — из-за наезда он получил травмы (состояние мальчика не раскрывается). Сейчас в ведомстве проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.