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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

иллюстрация

Малыш в больнице. 8-летний мальчик попал под машину в одном из дворов Омска

21 августа 2024, 10:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

8-летний ребенок оказался под колесами автомобиля в одном из дворов Омска

Момент трагедии попал на запись камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда дома.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, инцидент произошел 20 августа во дворе дома №49 на улице Полторацкого: 46-летний водитель за рулем Toyota Avensis, заезжая задним ходом на парковку, не заметил момент, когда 8-летний мальчик выбежал прямо под колеса автомобиля.

Момент трагедии попал в объектив камеры видеонаблюдения у подъезда
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

На видеозаписи заметно, что маленький омич буквально оказался под кузовом автомобиля — как рассказал представитель пресс-службы МВД, ребенка увезли в больницу — из-за наезда он получил травмы (состояние мальчика не раскрывается). Сейчас в ведомстве проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее Омская область стала антилидером по количеству ДТП: по подсчетам специалистов, за первое полугодие число пострадавших и погибших в авариях омичей составило 82,9 на каждые 100 тысяч жителей.

В самом низу списка. Омская область оказалась в антилидерах по количеству ДТП
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Водитель#Авария#Больница#Медицина#Видеонаблюдение#Пресс-служба#Мальчик
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