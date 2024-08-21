Малыш в больнице. 8-летний мальчик попал под машину в одном из дворов Омска

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, инцидент произошел 20 августа во дворе дома №49 на улице Полторацкого: 46-летний водитель за рулем Toyota Avensis, заезжая задним ходом на парковку, не заметил момент, когда 8-летний мальчик выбежал прямо под колеса автомобиля.
На видеозаписи заметно, что маленький омич буквально оказался под кузовом автомобиля — как рассказал представитель пресс-службы МВД, ребенка увезли в больницу — из-за наезда он получил травмы (состояние мальчика не раскрывается). Сейчас в ведомстве проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее Омская область стала антилидером по количеству ДТП: по подсчетам специалистов, за первое полугодие число пострадавших и погибших в авариях омичей составило 82,9 на каждые 100 тысяч жителей.