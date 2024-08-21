Постояльцы одного из омских домов-интернатов жили без оборудованных туалетов

В туалетах административного корпуса отсутствовали универсальные и доступные кабинки для маломобильных граждан. В суд от прокуратуры поступил иск с требованием устранить данные нарушения, который и был полностью удовлетворен. В настоящий момент проблемы с туалетами в доме-интернате уже нет.