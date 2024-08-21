Постояльцы одного из омских домов-интернатов жили без оборудованных туалетов

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Таврическом доме-интернате выявили серьезные нарушения. Во время проверки прокуратуры оказалось, что в учреждении для инвалидов и престарелых людей нет соответствующих санитарно-бытовых помещений.
В туалетах административного корпуса отсутствовали универсальные и доступные кабинки для маломобильных граждан. В суд от прокуратуры поступил иск с требованием устранить данные нарушения, который и был полностью удовлетворен. В настоящий момент проблемы с туалетами в доме-интернате уже нет.
С помощью прокуратуры, напомним, пришлось и добиваться ремонта заржавевшей детской площадки на территории Гауфской школы. Местные оставляли много жалоб на небезопасный объект.