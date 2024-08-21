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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

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Постояльцы одного из омских домов-интернатов жили без оборудованных туалетов

21 августа 2024, 10:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Нарушения в учреждении, где проживают инвалиды и пенсионеры, устранили только после вмешательства прокуратуры.

В Таврическом доме-интернате выявили серьезные нарушения. Во время проверки прокуратуры оказалось, что в учреждении для инвалидов и престарелых людей нет соответствующих санитарно-бытовых помещений.

В туалетах административного корпуса отсутствовали универсальные и доступные кабинки для маломобильных граждан. В суд от прокуратуры поступил иск с требованием устранить данные нарушения, который и был полностью удовлетворен. В настоящий момент проблемы с туалетами в доме-интернате уже нет.

С помощью прокуратуры, напомним, пришлось и добиваться ремонта заржавевшей детской площадки на территории Гауфской школы. Местные оставляли много жалоб на небезопасный объект.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Пенсионеры#Инвалиды#Новости#Таврический район#Туалет#Дом-интернат
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