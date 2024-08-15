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Прокуратура привлекла к ответственности главврача Азовской ЦРБ за незаконные торги

Прокуратура привлекла к ответственности главврача Азовской ЦРБ за незаконные торги

15 августа 2024, 12:54
Фото: 1MI
Главврач Азовской ЦРБ получил представление от прокуратуры за нарушение закона о закупках товаров, работ и услуг для госмуниципальных нужд.

Прокуратура Азовского района выявила нарушение закона о закупках товаров, работ и услуг для госмуниципальных нужд в деятельности главврача Азовской ЦРБ. Установлено, что больница и ООО «Сибирский строительный комплекс» заключили три договора на проведение капремонта в амбулатории села Сосновка. Сумма контракта составила более 1,6 млн рублей.

Однако договор БУЗОО «Азовская ЦРБ» и подрядчик заключили с нарушением закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как не проводили торгов с участием других компаний.

В результате прокуратура внесла представление главврачу Азовской больницы, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в виде предупреждения. Сейчас ремонт амбулатории завершен.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Медицина#Новости#Медикаменты#Медучреждение
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