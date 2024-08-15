Прокуратура привлекла к ответственности главврача Азовской ЦРБ за незаконные торги

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Прокуратура Азовского района выявила нарушение закона о закупках товаров, работ и услуг для госмуниципальных нужд в деятельности главврача Азовской ЦРБ. Установлено, что больница и ООО «Сибирский строительный комплекс» заключили три договора на проведение капремонта в амбулатории села Сосновка. Сумма контракта составила более 1,6 млн рублей.
Однако договор БУЗОО «Азовская ЦРБ» и подрядчик заключили с нарушением закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как не проводили торгов с участием других компаний.
В результате прокуратура внесла представление главврачу Азовской больницы, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ в виде предупреждения. Сейчас ремонт амбулатории завершен.