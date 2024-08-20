Все заржавело. В Омской области через суд отремонтируют детскую площадку

Тогда прокуратура внесла главе поселения представления, потребовав немедленно устранить выявленные недостатки и построить детям нормальную площадку для досуга. Однако власти проигнорировали данное требование, по всей видимости, сославшись на занятость. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием привести все в порядок.