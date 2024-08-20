Все заржавело. В Омской области через суд отремонтируют детскую площадку

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как рассказали в региональной прокуратуре, в Азовском немецком национальном районе добились ремонта детской площадки на территории Гауфской школы. Решение приняли по итогам выездной проверки прокуроров, выявив серьезные нарушения.
Проверка показала, что все металлические элементы на площадке давным-давно заржавели, а вся краска слезла. Некоторые из аттракционов и вовсе были опасными для игр.
Тогда прокуратура внесла главе поселения представления, потребовав немедленно устранить выявленные недостатки и построить детям нормальную площадку для досуга. Однако власти проигнорировали данное требование, по всей видимости, сославшись на занятость. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием привести все в порядок.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме, и сейчас решение находится на стадии исполнения.
Ранее Город55 писал о вопиющем случае несправедливости, где в Омском районе не хотели предоставлять участок многодетной семье.