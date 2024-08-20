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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:11

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Все заржавело. В Омской области через суд отремонтируют детскую площадку

20 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Азово администрацию заставили отремонтировать заржавевшую детскую площадку

Жалобы на детскую площадку возле местной школы уже поступали в прокуратуру. Тогда правоохранители приехали на место, чтобы удостовериться в словах местных жителей. Все конструкции оказались ржавыми и опасными для детей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в Азовском немецком национальном районе добились ремонта детской площадки на территории Гауфской школы. Решение приняли по итогам выездной проверки прокуроров, выявив серьезные нарушения.

Проверка показала, что все металлические элементы на площадке давным-давно заржавели, а вся краска слезла. Некоторые из аттракционов и вовсе были опасными для игр.

Тогда прокуратура внесла главе поселения представления, потребовав немедленно устранить выявленные недостатки и построить детям нормальную площадку для досуга. Однако власти проигнорировали данное требование, по всей видимости, сославшись на занятость. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием привести все в порядок.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме, и сейчас решение находится на стадии исполнения.

Ранее Город55 писал о вопиющем случае несправедливости, где в Омском районе не хотели предоставлять участок многодетной семье.

Проблемы с жильем. В Омской области многодетной семье не хотели давать участок
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Школа#Детская площадка#Новости#Площадка#Детские площадки
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