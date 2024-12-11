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Туалет

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2024
«Доберись и не умри»: омичка — о некомфортной поездке на автобусе на север области
11 декабря, 05:28
Постояльцы одного из омских домов-интернатов жили без оборудованных туалетов
Нарушения в учреждении, где проживают инвалиды и пенсионеры, устранили только после вмешательства прокуратуры.
21 августа, 10:31
Есть проблема. Омских перевозчиков попросили поставить туалеты для водителей
8 марта, 10:27
С антивандальными ершиками. В Омской крепости решили установить туалет за 2,5 млн
14 февраля, 05:56
2023
В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч
28 августа 2023, 06:22
Ненастная погода, бизнес на аренде туалетов и банкеты чиновников. Омск в субботу
15 июля 2023, 14:40
Жители Омской области через суд добились установки туалетов на автовокзале
25 июня 2023, 08:38
Туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана
13 марта 2023, 10:48

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