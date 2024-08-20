Аварийные дома в Омске. Бастрыкину представят результаты расследования

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В центральный аппарат Следственного комитета России поступит доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав жильцов аварийных домов в Омской области. Речь идет о том доме, который обсуждали в эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале.
Как подчеркнули в пресс-службе следственного комитета России, аварийные дома, которые должны были быть расселены, до сих пор остаются под угрозой: разрушающийся фундамент, трещины на стенах, протекающая кровля и отсутствие централизованного водоснабжения и отопления — все это стало обыденностью для многих семей.
Несмотря на неоднократные обещания местной администрации о скором расселении, сроки продолжают переноситься, а реальные меры по улучшению условий жизни жильцов не принимаются. В ответ на сложившуюся ситуацию Следственное управление СК России по Омской области инициировало доследственную проверку, целью которой является выявление возможной халатности со стороны ответственных лиц.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Омской области Евгению Осадчуку доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах. Ожидается, что результаты проверки помогут привлечь к ответственности тех, кто допустил нарушение прав граждан и оставил их в опасных условиях.
Ранее Город55 писал о выпуске программы, в котором жители дома по улице 2-я Совхозная, 208, рассказали, что здание было признано аварийным в 2014 году, но до сих пор в нем остаются люди. Сроки расселения постоянно переносили.