Аварийные дома в Омске. Бастрыкину представят результаты расследования

Как подчеркнули в пресс-службе следственного комитета России, аварийные дома, которые должны были быть расселены, до сих пор остаются под угрозой: разрушающийся фундамент, трещины на стенах, протекающая кровля и отсутствие централизованного водоснабжения и отопления — все это стало обыденностью для многих семей.