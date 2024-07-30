Опыт имеется. Омичке заплатят 2,7 млн рублей за снос трех аварийных домов

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В Омске нашли подрядчика, который займется сносом сразу трех аварийных зданий — двухэтажки на Октябрьской, 3 (Центральный округ), одноэтажных домов на 27-й Линии, 17 (Центральный округ) и Урожайной, 36 (Ленинский округ). Построены дома были в 1930–1950-е годы.
Все три контракта заключили с одной предпринимательницей — Ингой Шульпиной. Предложенные омичкой цены на снос аварийных зданий оказались самыми низкими.
УДХБ в итоге удалось сэкономить 1,3 млн рублей. За демонтаж трех домов Шульпиной заплатят 2,68 млн рублей. Контракты с предпринимательницей заключили 29 июля. Снести дома следует за 30 дней с момента заключения договора.
«Исходя из специфики производства работ проектом принимается механический способ сноса — обрушение объекта с образованием зоны развала, без сохранения годных материалов», — говорится в проектной документации по сносу.
Отметим, что Инга Шульпина владеет и руководит компанией «Феникс-Агро», специализирующейся на оптовой торговле зерном. В прошлом году омичка уже получала подряды на снос аварийных зданий в городе.