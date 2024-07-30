gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Аварийный дом на Октябрьской, 3

Опыт имеется. Омичке заплатят 2,7 млн рублей за снос трех аварийных домов

30 июля 2024, 03:00
Фото: yandex.ru/maps
Аварийный дом на Октябрьской, 3

Предпринимательница из Омска получит 2,7 млн рублей за снос трех аварийных домов

Демонтаж зданий, признанных аварийными, следует выполнить за 30 дней с момента заключения контракта.

В Омске нашли подрядчика, который займется сносом сразу трех аварийных зданий — двухэтажки на Октябрьской, 3 (Центральный округ), одноэтажных домов на 27-й Линии, 17 (Центральный округ) и Урожайной, 36 (Ленинский округ). Построены дома были в 1930–1950-е годы.

Все три контракта заключили с одной предпринимательницей — Ингой Шульпиной. Предложенные омичкой цены на снос аварийных зданий оказались самыми низкими.

УДХБ в итоге удалось сэкономить 1,3 млн рублей. За демонтаж трех домов Шульпиной заплатят 2,68 млн рублей. Контракты с предпринимательницей заключили 29 июля. Снести дома следует за 30 дней с момента заключения договора.

«Исходя из специфики производства работ проектом принимается механический способ сноса — обрушение объекта с образованием зоны развала, без сохранения годных материалов», — говорится в проектной документации по сносу.

Отметим, что Инга Шульпина владеет и руководит компанией «Феникс-Агро», специализирующейся на оптовой торговле зерном. В прошлом году омичка уже получала подряды на снос аварийных зданий в городе.

Все снесли. Омичам рассказали, что построят вместо хозяйственного корпуса ОмГПУ
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Подрядчик#Снос дома#Снос#Аварийные дома#Снос зданий#Новости#УДХБ
Подпишитесь
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Сегодня, 07:20
Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»
Сегодня, 04:41
Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
Сегодня, 07:54
Фонари, лавочки и кустарники: в Омске неподалеку от Водников появится новый парк
Сегодня, 04:07
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Сегодня, 05:02
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
Сегодня, 06:28