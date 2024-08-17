125 миллионов. В Омске в десятый раз пытаются продать дом у «Зеленого острова»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Советском округе города Омска на продажу выставили известное здание, строительство которого так и не завершили. Как следует из объявления, объект с кадастровым номером 55:36:070107:8799 расположен по адресу: улица Затонская, 2.
Стартовая цена многоэтажного здания составляет 124 557 708 рублей, а каждый шаг аукциона стоит 245 577 рублей. Также при покупке требуется задаток в размере 25 миллионов рублей, что составляет 20% от стоимости дома.
Это уже десятая попытка продажи недостроенного здания у «Зеленого острова». Его пытаются продать с 2021 года, только вот не находится желающих. Возможно, покупателей не устраивает готовность объекта в 55%, ведь достраивать его придется за свой счет.
Изначально дом строила компания «Восточное солнце», руководителем которой являлся предприниматель из Китая. Из-за того, что он не успел достроить здание, мэрия изъяла долгострой в свою собственность.