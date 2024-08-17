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125 миллионов. В Омске в десятый раз пытаются продать дом у «Зеленого острова»

17 августа 2024, 11:10
Фото: Яндекс карты
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В Омске в очередной раз выставили на торги дом у «Зеленого острова»

Стартовая цена составляет почти 125 миллионов рублей. Недострой пытаются продать с 2021 года.

В Советском округе города Омска на продажу выставили известное здание, строительство которого так и не завершили. Как следует из объявления, объект с кадастровым номером 55:36:070107:8799 расположен по адресу: улица Затонская, 2.

Стартовая цена многоэтажного здания составляет 124 557 708 рублей, а каждый шаг аукциона стоит 245 577 рублей. Также при покупке требуется задаток в размере 25 миллионов рублей, что составляет 20% от стоимости дома.

Это уже десятая попытка продажи недостроенного здания у «Зеленого острова». Его пытаются продать с 2021 года, только вот не находится желающих. Возможно, покупателей не устраивает готовность объекта в 55%, ведь достраивать его придется за свой счет.

Изначально дом строила компания «Восточное солнце», руководителем которой являлся предприниматель из Китая. Из-за того, что он не успел достроить здание, мэрия изъяла долгострой в свою собственность.

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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Аукцион#Долгострой#Торги#Новости
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