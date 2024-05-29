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Published Сегодня, 05:41

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Провальные торги. Никто не захотел строить школу в омском ЖК «Тарская крепость»

29 мая 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске не нашлось инвесторов для строительства крохотной школы на 28-й Северной

До участия в торгах по аренде земельного участка допустили шесть предпринимателей.

В Омске подвели итоги аукциона по аренде земельного участка площадью 1251 «квадрат» на 28-й Северной. На нем разрешалось построить объект образования и просвещения, то есть детсад, школу, колледж или университет.

Комиссия допустила до торгов шесть предпринимателей из Воронежа, Омска, Вологды и Оренбурга. Однако аукцион все же не состоялся, поэтому арендатора придется искать повторно.

«В случае, если в аукционе не присутствовал ни один из участников аукциона, аукцион признается несостоявшимся», — обосновали принятое решение члены комиссии.

Напомним, что участок в ЖК «Тарская крепость» предназначен под строительство трехэтажного объекта начального и среднего образования на 270 мест. Здание могло иметь общую площадь 1800 «квадратов».

Участок, предназначенный под образовательный объектУчасток, предназначенный под образовательный объект
Участок, предназначенный под образовательный объект
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Договор с будущим арендатором хотели заключить на 4 года и 10 месяцев. Минимальный ежегодный арендный платеж — 254 591 рубль.

Ранее Город55 сообщал, что депстрой ищет подрядчика для достройки проблемной школы в микрорайоне Серебряный берег. За работу готовы заплатить больше 1,1 млрд рублей.

Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
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#Юлия Истомина#Омск#Школа#Строительство#Аренда#Аренда земли#Торги#Инвестор#Земельный участок#Новости
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