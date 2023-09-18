Провальные торги. В Омске не нашлось покупателя для долгостроя у «Зеленого острова»

Из-за затянутых сроков строительства у компании отсудили долгострой у парка «Зеленый остров». Соответствующее решение Арбитражный суд Омской области вынес в 2021 году. С ноября 2021-го долгострой уже в седьмой раз выставляют на торги, но каждый раз они признаются несостоявшимися.