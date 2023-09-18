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Published Сегодня, 05:58

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Сейчас здание готово на 55%

Провальные торги. В Омске не нашлось покупателя для долгостроя у «Зеленого острова»

18 сентября 2023, 05:58
Фото: Яндекс карты
Сейчас здание готово на 55%

Омский депимущества не нашел покупателя для долгостроя у «Зеленого острова»

Это была уже седьмая попытка продать недостроенное здание на 2-й Затонской.

Департамент имущественный отношений снова выставлял на торги объект незавершенного строительства по улице 2-я Затонская. Возводить административное здание начинало ООО «Восточное солнце», которое принадлежало китайцу У Цинлу. Предприниматель также владел кирпичным заводом «Восход» и одноименным овощеводческим хозяйством в Калачинском районе.

Из-за затянутых сроков строительства у компании отсудили долгострой у парка «Зеленый остров». Соответствующее решение Арбитражный суд Омской области вынес в 2021 году. С ноября 2021-го долгострой уже в седьмой раз выставляют на торги, но каждый раз они признаются несостоявшимися.

«По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится в протоколе комиссии от 15 сентября.

Недостроенное здание площадью 2450,9 кв. м, расположенное на участке с кадастровым номером 55:36:070107:3298, за время торгов подешевело на 23 млн рублей. В последний раз его выставили на продажу за 120,7 млн рублей. Готовность здания составляет только 55%.

Отметим, что в феврале прошлого года у компании «Восточное солнце» сменились учредители. Теперь обществом с ограниченной ответственностью владеют У Нина Цин-Цюановна, У Алеся и У Анна.

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#Общество#Омск#Строительство#Долгострой#Торги#Новости#Китайцы#Юлия Истомина#Парк Зеленый остров
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