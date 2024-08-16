Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Омске разворачивается громкое дело о финансовых махинациях, в результате которых обанкротился ликеро-водочный завод «ОША». Следствие установило, что бывший гендиректор и учредитель предприятия, прекрасно осведомленный о налоговых долгах завода, вывел из оборота более 1,5 млрд рублей, используя хитрую схему с «несуществующими» займами.
С июля 2012 года по июнь 2018 года деньги выводились из кассы под видом возврата фиктивных кредитов. Средства уходили к учредителю и подконтрольным ему лицам.
Следствие установило и «отмытые» деньги. По версии прокуратуры, при банкротстве «ОША» было отмыто около 630 млн рублей. В ходе расследования были обнаружены активы обвиняемых, оформленные на аффилированные организации. Суд наложил арест на имущество трех подконтрольных обвиняемым организаций на сумму более 1,4 млрд рублей, что означает, что пользоваться им не получится.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере». Свою вину в преступлении оба фигуранта отрицают. Кроме того, для смягчения обстоятельств они могли попробовать возместить ущерб, чего тоже не сделали.
Ранее Город55 сообщал о том, что «Оша» в настоящее время проходит процедуру конкурсного производства. В июле на торги выставляли дин из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».
Напомним, что «у руля» ликеро-водочной компании стоит известная на весь Омск семья Ветрено. До 2010 годов бизнес у них процветал, однако после этого в суд регулярно попадали иски о банкротстве различных холдингов головной компании.