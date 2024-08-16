Почти 630 миллионов. В Омске экс-гендиректор ликеро-водочного завода «отмывал» деньги

С июля 2012 года по июнь 2018 года деньги выводились из кассы под видом возврата фиктивных кредитов. Средства уходили к учредителю и подконтрольным ему лицам.

Следствие установило и «отмытые» деньги. По версии прокуратуры, при банкротстве «ОША» было отмыто около 630 млн рублей. В ходе расследования были обнаружены активы обвиняемых, оформленные на аффилированные организации. Суд наложил арест на имущество трех подконтрольных обвиняемым организаций на сумму более 1,4 млрд рублей, что означает, что пользоваться им не получится.