Вторая попытка: «Оша» снова пытается продать долг другой компании Веретено

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Вчера, 15 июля, конкурсный управляющий компании Лина Епифанова во второй раз выставила на торги один из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».
В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова пытается продать право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Начальная цена актива, как и в первый раз, — номинал, но продавец готов уступать по 5% за раз.
Стоит отметить, что предыдущая попытка Епифановой продать проблемный актив закончилась неудачей.
— Торги не состоялись, так как не были представлены заявки на участие, о чем 26.06.2024 г. составлен протокол результатов проведения торгов, — уточняется в официальном сообщении.
Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».
Проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.