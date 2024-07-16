Вторая попытка: «Оша» снова пытается продать долг другой компании Веретено

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова пытается продать право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Начальная цена актива, как и в первый раз, — номинал, но продавец готов уступать по 5% за раз.