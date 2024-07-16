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Конкурсный управляющий «Оши» снова выставил на торги долг «БМС»

Вторая попытка: «Оша» снова пытается продать долг другой компании Веретено

16 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Оши» снова выставил на торги долг «БМС»

Первые торги закончились ничем из-за отсутствия покупателей.

Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Вчера, 15 июля, конкурсный управляющий компании Лина Епифанова во второй раз выставила на торги один из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова пытается продать право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Начальная цена актива, как и в первый раз, — номинал, но продавец готов уступать по 5% за раз.

Стоит отметить, что предыдущая попытка Епифановой продать проблемный актив закончилась неудачей.

— Торги не состоялись, так как не были представлены заявки на участие, о чем 26.06.2024 г. составлен протокол результатов проведения торгов, — уточняется в официальном сообщении.

Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».

Проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

Конкурсный управляющий «Оши» пытается продать долг другой компании Веретено
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#ОША
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