Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено

Стоит отметить, что у обеих компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта конкурсный управляющий «Оши» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».