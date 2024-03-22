Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Кредиторы компании провели сегодня, 22 марта, собрание в режиме видеоконференцсвязи. В повестке было 2 вопроса, причем оба связаны с задолженностью ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».
— Решили, — говорится в решении по одному из пунктов, — обязать конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ „ОША“ обратиться в арбитражный суд Омской области для взыскания задолженности ООО „БМС“ в размере 4 785 962,39 рублей, образовавшуюся в связи с неисполнением ООО „БМС“ обязательств по договору поставки…
Кроме того, есть долг «БМС» в 94,59 млн рублей, который будет выставлен на торги в формате открытого аукциона.
Стоит отметить, что у обеих компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта конкурсный управляющий «Оши» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».
Напомним, что проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.