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Конкурсного управляющего «Оши» обязали привлечь к суду другую компанию Веретено

Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено

22 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI

Конкурсного управляющего «Оши» обязали привлечь к суду другую компанию Веретено

Кредиторы «Оши» приняли соответствующее решение на собрании.

Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Кредиторы компании провели сегодня, 22 марта, собрание в режиме видеоконференцсвязи. В повестке было 2 вопроса, причем оба связаны с задолженностью ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».

— Решили, — говорится в решении по одному из пунктов, — обязать конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ „ОША“ обратиться в арбитражный суд Омской области для взыскания задолженности ООО „БМС“ в размере 4 785 962,39 рублей, образовавшуюся в связи с неисполнением ООО „БМС“ обязательств по договору поставки…

Кроме того, есть долг «БМС» в 94,59 млн рублей, который будет выставлен на торги в формате открытого аукциона.

Стоит отметить, что у обеих компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта конкурсный управляющий «Оши» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».

Напомним, что проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

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#Бизнес#Новости#ОША#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#БМС
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