Директор омской организации попал под суд за кражу денег для уплаты налогов

Правоохранители установили, что на протяжении двух лет мужчина расплачивался с контрагентами деньгами, предназначенными для уплаты налогов. Кроме того, для махинаций он использовал счета третьих лиц и знал, что у компании есть налоговые задолженности. Сумма ущерба составила 4 219 000 рублей, в ходе следствия обвиняемый вину не признал.