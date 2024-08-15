gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Директор омской организации попал под суд за кражу денег для уплаты налогов

Директор омской организации попал под суд за кражу денег для уплаты налогов

15 августа 2024, 11:35
Фото: 1MI
Следственный комитет завершил расследование дела омича, который потратил деньги организации, предназначенные для уплаты налогов.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии средств, предусмотренных для взыскания недоимок по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Правоохранители установили, что на протяжении двух лет мужчина расплачивался с контрагентами деньгами, предназначенными для уплаты налогов. Кроме того, для махинаций он использовал счета третьих лиц и знал, что у компании есть налоговые задолженности. Сумма ущерба составила 4 219 000 рублей, в ходе следствия обвиняемый вину не признал.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Напомним, что ранее под суд попал директор ООО «Строй Транс Север», который задолжал налоговой 14,9 миллионов рублей.

Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Налог#Налоги#Следком#Новости#Следствие#Следственные органы#Налогоплательщики#Недоимки по налогам
Подпишитесь
После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
Сегодня, 10:43
Инвестиции в 450 млн. На Левобережье Омска москвичи хотят построить центр серфинга
Сегодня, 04:09
Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое
Сегодня, 09:15
Омский Митрополит Дионисий осудил молодежные концерты на Соборной площади
Сегодня, 12:08
Стало известно, когда форвард «Авангарда» Буше вернется на лед после травмы
Сегодня, 07:29
Есть дублеры. Стало известно, почему в Омске отменили шесть автобусных маршрутов
Сегодня, 10:32