Директор омской организации попал под суд за кражу денег для уплаты налогов

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии средств, предусмотренных для взыскания недоимок по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Правоохранители установили, что на протяжении двух лет мужчина расплачивался с контрагентами деньгами, предназначенными для уплаты налогов. Кроме того, для махинаций он использовал счета третьих лиц и знал, что у компании есть налоговые задолженности. Сумма ущерба составила 4 219 000 рублей, в ходе следствия обвиняемый вину не признал.
Сейчас уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Напомним, что ранее под суд попал директор ООО «Строй Транс Север», который задолжал налоговой 14,9 миллионов рублей.