Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ получили работу на Омском НПЗ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:10
В общей сложности, для базовой кафедры университета это уже 7 выпуск будущих специалистов — им предстоит работа на ключевых нефтеперерабатывающих комплексах и в штате Омского НПЗ. Подготовка высококвалифицированных кадров для нефтяной промышленности проходила при полной поддержке со стороны специалистов предприятия — в рамках специальной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», реализуемой при поддержке министерства образования региона.
«Современное производственное оборудование и технологии, которыми обладает Омский НПЗ, предъявляют самые высокие требования к сотрудникам. Поэтому мы уделяем особое внимание кадровой политике, привлечению на завод молодых, амбициозных профессионалов. Обучение на базовой кафедре позволяет готовить специалистов, обладающих большим потенциалом и стремлением добиться успеха в работе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
За все время своей работы, а это практически 10 лет, базовая кафедра «Газпром нефти» в ОмГТУ выпустила больше 230 специалистов направлений «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».
«Благодаря сотрудничеству с Омским НПЗ мы готовим специалистов, способных реализовывать даже самые сложные задачи. В ходе обучения наши студенты не только получают теоретические знания, но и отрабатывают профессиональные компетенции на производственных объектах ОНПЗ. В результате, к моменту окончания технического университета молодые люди максимально подготовлены к успешному старту карьеры в области нефтепереработки», — рассказал и. о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Кроме того, с этого года у будущих выпускников появится возможность расширить свои компетенции, получая два высших образования параллельно: со второго курса университета они могут выбрать обучение по направлениям «Экономика» или «Автоматизация технологических процессов».