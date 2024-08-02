Выпускники базовой кафедры «Газпром нефти» в ОмГТУ получили работу на Омском НПЗ

В общей сложности, для базовой кафедры университета это уже 7 выпуск будущих специалистов — им предстоит работа на ключевых нефтеперерабатывающих комплексах и в штате Омского НПЗ. Подготовка высококвалифицированных кадров для нефтяной промышленности проходила при полной поддержке со стороны специалистов предприятия — в рамках специальной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», реализуемой при поддержке министерства образования региона.