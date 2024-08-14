До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
После потепления Омскую область накроют проливные дожди и грозы. По данным сервиса Ventusky, погода испортится уже в эту пятницу. Синоптики прогнозируют непрекращающиеся осадки ровно неделю с 16 по 23 августа включительно. Усугубят ситуацию грозы и похолодание.
В указанный период омичей ждут «температурные качели». С 19 по 22 августа обещают +16… +23. В пятницу, 23 августа, столбик термометра резко опустится до +12. А на выходных в регион вновь придет тепло до +25 градусов.
Также, согласно предварительному прогнозу, в конце следующей неделе обещают порывы ветра до 11 м/с. По шкале Бофорта (для визуальной оценки силы ветра в баллах), такой ветер считается сильным.
Ранее директор омского планетария рассказал Городу55, что в августе жителей региона ждет месяц звездопадов. В ночь на 13 августа многие запечатлели полярное сияние. Однако на то, смогут ли омичи еще увидеть красоту в небе, влияет и погода.