До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание

Также, согласно предварительному прогнозу, в конце следующей неделе обещают порывы ветра до 11 м/с. По шкале Бофорта (для визуальной оценки силы ветра в баллах), такой ветер считается сильным.



Ранее директор омского планетария рассказал Городу55, что в августе жителей региона ждет месяц звездопадов. В ночь на 13 августа многие запечатлели полярное сияние. Однако на то, смогут ли омичи еще увидеть красоту в небе, влияет и погода.