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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Омичей предупредили о сильных магнитных бурях

Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность

13 августа 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

Омичей предупредили о сильных магнитных бурях

Влияние магнитных бурь жители региона будут чувствовать до утра среды.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в Омске до 14 августа ожидается магнитная буря. Это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В этот раз пик активности бури обещают до вечера вторника, ее сила достигнет уровня G1 (слабая). Затем магнитосфера начнет успокаиваться, но будет оставаться возбужденной до 9 утра среды.

Магнитные бури могут вызывать недомогания у метеозависимых людей. Чаще всего они проявляются в виде головной боли и повышения артериального давления. Напомним, что профессор Омского государственного медицинского университета рассказывал, как справиться с головной болью и высоким давлением во время магнитной бури. Все подробности читайте в нашем материале.

Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
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#Ольга Акамова#Наука#Омск#Омская область#Медицина#Земля#Новости#Магнитные бури#Метеозависимость#Профессор
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