Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в Омске до 14 августа ожидается магнитная буря. Это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
В этот раз пик активности бури обещают до вечера вторника, ее сила достигнет уровня G1 (слабая). Затем магнитосфера начнет успокаиваться, но будет оставаться возбужденной до 9 утра среды.
Магнитные бури могут вызывать недомогания у метеозависимых людей. Чаще всего они проявляются в виде головной боли и повышения артериального давления. Напомним, что профессор Омского государственного медицинского университета рассказывал, как справиться с головной болью и высоким давлением во время магнитной бури. Все подробности читайте в нашем материале.