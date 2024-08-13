Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность

Магнитные бури могут вызывать недомогания у метеозависимых людей. Чаще всего они проявляются в виде головной боли и повышения артериального давления. Напомним, что профессор Омского государственного медицинского университета рассказывал, как справиться с головной болью и высоким давлением во время магнитной бури. Все подробности читайте в нашем материале.