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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Иллюстрация

Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад

13 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Директор омского планетария рассказал, когда еще можно увидеть поток Персеиды

Минувшей ночью благодаря магнитной буре омичи заметили в небе необычное свечение.

В ночь на вторник, 13 августа, жители Омской области вновь запечатлели полярное сияние. Это случилось благодаря магнитной буре, которая продлится до ночи 14 августа. Отметим, что магнитосфера будет на уровне G1 (слабая буря).

Омичи наблюдали, как небо озарилось яркими цветами в сочетании со звездопадом Персеид. Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал корреспонденту Города55, что этот метеорный поток будет виден с Земли до конца августа (примерно до 24-го числа). Он появляется каждый год со стороны созвездия Персеи. Крупко рассказал, что этим летом последние две ночи были самые активные — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.

«В Солнечной системе есть небесные тела — кометы, или хвостатые звезды. Они состоят изо льда, внутрь которых мурованы камни и пылинки. Со временем, подходя к Солнцу, лёд плавится и пылинки высвобождаются. Комета, разрушаясь, порождает пояс песчинок, которые продолжают вращаться по орбите кометы вокруг Солнца. Если Земля пересекает этот рой, то на нее падают песчинки, и от трения воздух загорается. Пока они летят, мы видим полёт падающих звезд. Самый известный и достойный — метеорный поток Персеиды», — объяснил Владимир Крупко.

Он добавил, что лучше всего наблюдать за метеорным потоком за городом, где меньше источников света. Минувшей ночью особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона, вдали от светового загрязнения. В Омском планетарии зафиксировали это на видео, сделали его на Муромцевском тракте. Посмотрите на эту красоту в материале Города55.

Ночь звездопада и красок. Омичи заметили ночью в небе северное сияние
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Владимир Крупко#Небо#Магнитные бури#Омский планетарий#Звезды#Метеорный поток Персеиды
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