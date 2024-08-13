Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад

Омичи наблюдали, как небо озарилось яркими цветами в сочетании со звездопадом Персеид. Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал корреспонденту Города55, что этот метеорный поток будет виден с Земли до конца августа (примерно до 24-го числа). Он появляется каждый год со стороны созвездия Персеи. Крупко рассказал, что этим летом последние две ночи были самые активные — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.