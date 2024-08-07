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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

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Ночью до +8. На Омск стремительно надвигается осеннее похолодание

7 августа 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
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На Омск надвигаются дожди и похолодание до +8

Согласно прогнозам, жара в регионе скоро спадет. Ожидаются прохладные деньки и облачность.

В ночь на 8 августа в Омске прогнозируют +10…+15° градусов тепла, днем же воздух прогреется до +19…+24°. Согласно прогнозам Обь-Иртышского УГМС, днем будет солнечно, но местами возможен небольшой дождь.

В ночь на пятницу, 9 августа, температура воздуха составит +9…+14°, днем +18…+23° градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер.

А в субботу, 10 августа, в регион придет похолодание. Местами будут небольшие дожди и сильный ветер, температура ночью — +8…+13°, днем +16…+21°.

Фото: Обь-Иртышского УГМС

Как уже писал Город55, осень в Омской области пройдет спокойно и без неожиданных сюрпризов. Средняя температура воздуха в сентябре будет в пределах +10 градусов.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Дождь#Лето
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