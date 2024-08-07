Ночью до +8. На Омск стремительно надвигается осеннее похолодание

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В ночь на 8 августа в Омске прогнозируют +10…+15° градусов тепла, днем же воздух прогреется до +19…+24°. Согласно прогнозам Обь-Иртышского УГМС, днем будет солнечно, но местами возможен небольшой дождь.
В ночь на пятницу, 9 августа, температура воздуха составит +9…+14°, днем +18…+23° градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер.
А в субботу, 10 августа, в регион придет похолодание. Местами будут небольшие дожди и сильный ветер, температура ночью — +8…+13°, днем +16…+21°.
Как уже писал Город55, осень в Омской области пройдет спокойно и без неожиданных сюрпризов. Средняя температура воздуха в сентябре будет в пределах +10 градусов.