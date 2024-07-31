В Омске все реже грабят квартиры и дебоширят на улице, но чаще насилуют

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В прокуратуре Омской области рассказали о статистике преступлений с начала 2024 года. Общее количество зарегистрированных преступлений составило почти 11 тысяч случаев, но это на 10,3% меньше, чем в 2023-м.
Так, в Ленинском округе уровень преступности снизился на 18,8% (1 043 случая). В Центральном округе снижение оказалось менее значительным — всего 0,7% (2 185 случаев).
Грабежи сократились на 28% (85 случаев), разбойные нападения — на 38,7% (19 случаев), а умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 21,8% (122 случая). Кражи, включая квартирные, также показали положительную динамику: снижение на 25,7% (2 458 случаев) и 22,2% (91 случай) соответственно.
Тем не менее, не все районы города могут похвастаться такими успехами. Октябрьский округ стал лидером по количеству убийств (5 случаев) и изнасилований (18 случаев), Центральный округ — по грабежам (18 случаев) и разбоям (5 случаев), а Кировский округ — по угонам автомобилей (6 случаев).
Преступления, совершенные в общественных местах, снизились на 43,4%. Больше всего таких деяний было зафиксировано в Центральном округе (392 случая), тогда как в Октябрьском округе их количество составило лишь 173.
Пресечено 1 675 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ — это на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Наименьшее количество таких преступлений зарегистрировано в Ленинском округе.
Однако не все так радужно: количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возросло на 0,3%, составив 4 769 случаев. Достигнута 100% раскрываемость убийств (31 случай) и изнасилований (35 случаев).