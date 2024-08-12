Ушел на дополнительный круг. В Омске самолет не смог приземлиться с первого раза

В минувшую пятницу, 9 августа, в омском аэропорту с первого раза не смог приземлиться самолет ATR 72-500, выполняющий рейс UTA188 из Нижневартовска. Авиалайнер вынужден был уйти на второй круг. По информации телеграм-канала «Aviaincident», причиной повторного захода на посадку стало резкое изменение ветра на высоте 60-90 футов. Это обстоятельство заставило пилотов принять решение о дополнительном круге.