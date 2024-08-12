Ушел на дополнительный круг. В Омске самолет не смог приземлиться с первого раза

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Published Сегодня, 08:31
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В минувшую пятницу, 9 августа, в омском аэропорту с первого раза не смог приземлиться самолет ATR 72-500, выполняющий рейс UTA188 из Нижневартовска. Авиалайнер вынужден был уйти на второй круг. По информации телеграм-канала «Aviaincident», причиной повторного захода на посадку стало резкое изменение ветра на высоте 60-90 футов. Это обстоятельство заставило пилотов принять решение о дополнительном круге.
Посадка состоялась в 10:41 по московскому времени и прошла успешно. В момент приземления погодные условия были вполне благоприятными: ветер с направления 350 градусов со скоростью 4 м/с, видимость более 10 км и температура воздуха +18 градусов.
Авиакомпания «ЮТэйр» подтвердила, что все пассажиры и члены экипажа в полном порядке и никаких инцидентов не произошло. Несмотря на стрессовую ситуацию, все завершилось благополучно.
Ранее Город55 сообщал о самолете «Уральских авиалиний», который следовал из Омска в Москву и не смог приземлиться в столице. Борту пришлось незапланированно сесть в Казани.