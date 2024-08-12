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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

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Ушел на дополнительный круг. В Омске самолет не смог приземлиться с первого раза

12 августа 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске с первого раза не смог приземлиться самолет из Нижневартовска

На борту находились пассажиры из Ханты-Мансийска. Из-за погодных условий и сильного ветра пилотам пришлось идти на второй круг.

В минувшую пятницу, 9 августа, в омском аэропорту с первого раза не смог приземлиться самолет ATR 72-500, выполняющий рейс UTA188 из Нижневартовска. Авиалайнер вынужден был уйти на второй круг. По информации телеграм-канала «Aviaincident», причиной повторного захода на посадку стало резкое изменение ветра на высоте 60-90 футов. Это обстоятельство заставило пилотов принять решение о дополнительном круге.

Посадка состоялась в 10:41 по московскому времени и прошла успешно. В момент приземления погодные условия были вполне благоприятными: ветер с направления 350 градусов со скоростью 4 м/с, видимость более 10 км и температура воздуха +18 градусов.

Авиакомпания «ЮТэйр» подтвердила, что все пассажиры и члены экипажа в полном порядке и никаких инцидентов не произошло. Несмотря на стрессовую ситуацию, все завершилось благополучно.

Ранее Город55 сообщал о самолете «Уральских авиалиний», который следовал из Омска в Москву и не смог приземлиться в столице. Борту пришлось незапланированно сесть в Казани.

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
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#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Новости#Ветер#Рейс#Омский аэропорт#Экстренная посадка
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