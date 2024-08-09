Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти

Напомним, в сентябре самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения из-за отказа гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, но из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился. Поэтому пилоты приняли решение сажать самолет на поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.