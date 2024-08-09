Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», в сентябре 2023 года экстренно приземлившийся на пшеничном поле в Новосибирской области, будет разобран на запчасти. Такое решение приняла авиакомпания.
«Самолет был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей», — объяснил основатель авиакомпании Сергей Скуратов.
Разборка самолета начнется в течение двух недель. В местности, где произошла посадка, создадут небольшой городок из комбинированных зданий для сотрудников авиакомпании, которые будут «раздевать» самолет и перевозить все в Екатеринбург. Процесс планируется завершить к весне.
Напомним, в сентябре самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения из-за отказа гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, но из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился. Поэтому пилоты приняли решение сажать самолет на поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
«Пилоты сделали фантастическую посадку», — отметил Скуратов, подчеркнув, что в мире такие посадки вне аэродрома бывают крайне редко и часто кончаются трагически.
Пилоты на время расследования были отстранены от полетов, один из них уволился из авиакомпании, второй проходит подготовку и хочет вернуться к работе.