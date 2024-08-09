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Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти

9 августа 2024, 03:55
Фото: Правительство Омской области
В местности, где все произошло, сделают небольшой городок из зданий для сотрудников авиакомпании. Они будут «раздевать» самолет и перевозить все в Екатеринбург.

Самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», в сентябре 2023 года экстренно приземлившийся на пшеничном поле в Новосибирской области, будет разобран на запчасти. Такое решение приняла авиакомпания.

«Самолет был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право его разделки и использования запасных частей», — объяснил основатель авиакомпании Сергей Скуратов.

Разборка самолета начнется в течение двух недель. В местности, где произошла посадка, создадут небольшой городок из комбинированных зданий для сотрудников авиакомпании, которые будут «раздевать» самолет и перевозить все в Екатеринбург. Процесс планируется завершить к весне.

Напомним, в сентябре самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения из-за отказа гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, но из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился. Поэтому пилоты приняли решение сажать самолет на поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

«Пилоты сделали фантастическую посадку», — отметил Скуратов, подчеркнув, что в мире такие посадки вне аэродрома бывают крайне редко и часто кончаются трагически.

Пилоты на время расследования были отстранены от полетов, один из них уволился из авиакомпании, второй проходит подготовку и хочет вернуться к работе.

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам
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#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Екатеринбург#Рейс#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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