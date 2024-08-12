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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Иллюстрация

Прокуратура заинтересовалась случаем с падением шифера на 10-летнюю омичку

12 августа 2024, 09:54
Фото: 1MI
Иллюстрация
Инцидент произошел еще в середине июля возле многоэтажки на 21-й Амурской, 14А.

Еще в середине июля 10-летняя омичка поранила руку после того, как на нее с крыши пятиэтажки на 21-й Амурской, 14А свалился кусок шифера. О происшествии в соцсетях сегодня рассказала мама девочки.

«Уму не постижимо, что произошло, если бы шифер чуть отклонился, ведь это могло привести к летальным последствиям. По скорой помощи в ДГБ 3 поставили диагноз ушиб руки, перелома к счастью не обнаружили», — сообщила женщина.
Рана от упавшего шифераРана от упавшего шифера
Упавший с крыши шиферУпавший с крыши шифер
Рана от упавшего шифера
Фото: Скриншот паблика ЧП "Омск"

Хоть о произошедшем и узнали в полиции, сотрудников жилищно-коммунальных служб так и не привлекли к ответственности. Теперь же на случай отреагировали сотрудники омской прокуратуры. Они организовали проверку по факту травмирования школьницы.

Домом, возле которого все произошло, управляет УК «Жилищник-2 „Амурский“». Именно ее действиям и даст оценку прокуратура. Доследственную проверку также проводят в региональном следкоме.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Травма#Следком#Управляющая компания#Новости#Проверка прокуратуры#Травма ребенка
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