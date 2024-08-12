Прокуратура заинтересовалась случаем с падением шифера на 10-летнюю омичку

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Еще в середине июля 10-летняя омичка поранила руку после того, как на нее с крыши пятиэтажки на 21-й Амурской, 14А свалился кусок шифера. О происшествии в соцсетях сегодня рассказала мама девочки.
«Уму не постижимо, что произошло, если бы шифер чуть отклонился, ведь это могло привести к летальным последствиям. По скорой помощи в ДГБ 3 поставили диагноз ушиб руки, перелома к счастью не обнаружили», — сообщила женщина.
Хоть о произошедшем и узнали в полиции, сотрудников жилищно-коммунальных служб так и не привлекли к ответственности. Теперь же на случай отреагировали сотрудники омской прокуратуры. Они организовали проверку по факту травмирования школьницы.
Домом, возле которого все произошло, управляет УК «Жилищник-2 „Амурский“». Именно ее действиям и даст оценку прокуратура. Доследственную проверку также проводят в региональном следкоме.