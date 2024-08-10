Не справился с управлением. Житель Омской области погиб в перевернутой машине

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть черлакского ОМВД вчера в 23:45, на место отправились сотрудники Госавтоинспекции.
Предварительно удалось установить, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по грунтовой дороге Большой Атмас-Пограничная-Григорьевка. Там, в районе 19 км, он не справился с управлением и перевернул машину.
В результате ДТП от полученных травм погиб его пассажир — 59-летний мужчина. Сейчас по этому факту проводится проверка.
Напомним, что недавно авария с погибшим произошла в Саргатском районе. Местный житель не справился с управлением на трассе Омск-Тара и улетел в кювет. Мужчина скончался на месте.