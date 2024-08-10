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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:25

Житель Омской области перевернулся на машине и погиб

Не справился с управлением. Житель Омской области погиб в перевернутой машине

10 августа 2024, 11:22
Фото: УМВД России по Омской области

Житель Омской области перевернулся на машине и погиб

Смертельное ДТП произошло в Черлакском районе, местный житель ехал по дороге Большой Атмас-Пограничная-Григорьевка и перевернулся на машине, его пассажир погиб.

Сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть черлакского ОМВД вчера в 23:45, на место отправились сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно удалось установить, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал по грунтовой дороге Большой Атмас-Пограничная-Григорьевка. Там, в районе 19 км, он не справился с управлением и перевернул машину.

В результате ДТП от полученных травм погиб его пассажир — 59-летний мужчина. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Напомним, что недавно авария с погибшим произошла в Саргатском районе. Местный житель не справился с управлением на трассе Омск-Тара и улетел в кювет. Мужчина скончался на месте.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Аварии#Авария#ДТП с погибшим#Новости
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