Утонул в сточных водах. В Омске сторож провалился в открытый колодец и погиб

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:40
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 59-летнего омича в сточных водах колодца.
В следкоме рассказали, что сообщение о пропаже сторожа одного из пассажирских предприятий поступило сегодня ночью. Позже его тело обнаружили в канализационном колодце около дома №40 по улице Нефтезаводской. По предварительной информации, омич провалился в открытый люк ночью, смерть наступила от утопления.
Сейчас проверка по факту происшествия продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.