Утонул в сточных водах. В Омске сторож провалился в открытый колодец и погиб

В следкоме рассказали, что сообщение о пропаже сторожа одного из пассажирских предприятий поступило сегодня ночью. Позже его тело обнаружили в канализационном колодце около дома №40 по улице Нефтезаводской. По предварительной информации, омич провалился в открытый люк ночью, смерть наступила от утопления.