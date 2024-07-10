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В Омске сторож провалился в колодец и утонул в сточных водах

Утонул в сточных водах. В Омске сторож провалился в открытый колодец и погиб

10 июля 2024, 09:40
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске сторож провалился в колодец и утонул в сточных водах

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели сторожа в сточных водах колодца, по предварительной информации, мужчина провалился в открытый люк ночью.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 59-летнего омича в сточных водах колодца.

В следкоме рассказали, что сообщение о пропаже сторожа одного из пассажирских предприятий поступило сегодня ночью. Позже его тело обнаружили в канализационном колодце около дома №40 по улице Нефтезаводской. По предварительной информации, омич провалился в открытый люк ночью, смерть наступила от утопления.

Сейчас проверка по факту происшествия продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.

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