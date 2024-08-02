Скончался на месте. Житель Омской области улетел в кювет на машине и погиб

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сообщение о ДТП со смертельным исходом поступило в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району сегодня днем, около 13:00. На место отправились сотрудники полиции и МЧС.
Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по трассе Омск — Тара. Там, на 80 километре, он не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, сейчас по факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД.