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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Житель Омской области погиб после падения на машине в кювет

Скончался на месте. Житель Омской области улетел в кювет на машине и погиб

2 августа 2024, 14:02
Фото: Омская полиция

Житель Омской области погиб после падения на машине в кювет

Сегодня днем в Омской области произошло ДТП с погибшим, мужчина улетел в кювет на автомобиле и умер на месте от полученных травм.

Сообщение о ДТП со смертельным исходом поступило в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району сегодня днем, около 13:00. На место отправились сотрудники полиции и МЧС.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по трассе Омск — Тара. Там, на 80 километре, он не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, сейчас по факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#Новости
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