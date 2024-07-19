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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

иллюстрация

«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска

19 июля 2024, 06:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска

Гость остался очень доволен обслуживанием в заведениях, где бывал.

В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт. Гость успел посетить как минимум уже два заведения общепита и поделился своими впечатлениями как о еде, так и о городе.

К слову, Макс уже был в Омске четыре года назад и пробовал бургеры. На этот раз блогер побывал в ресторане «Осип Терлеев». Он дегустировал окрошку 1905 года, пельмени «Оленина и кедр», мясо с ребер лося с папоротником в горшочке. На десерт гость заказал авторское мороженое.

По его мнению, в Омске более разнообразная еда в сравнение с Москвой, но и цены в то же время ниже. Он признался, что отвык от блюд, которые стоят меньше 1 тыс рублей. В городе ему нравится не только гастрономия, но и люди. Везде Макса встречают «здорово, пышно, доброжелательно, душевно».

«Омск для меня кофейная столица — в Santino 5-6 страниц кофе, Skuratov родом из Омска… В „Осипе“ попробовали мясо с ребер лося с папоротником в горшочке. Это вообще отвал всего… Нежнейшее мясо, а там еще и грибы, причем не шампиньоны, бульон, хлебная шапочка, там еще капуста с ягодкой брусники, сметана плотная… Только что ел и еще хочу. Антуражно, хорошо, идеальное обслуживание», — рассказал блогер телеграм-каналу «Оmsk_putevoditel».

Также Макс Брандт попробовал знаменитые омские беляши. Вместе с командой он специально ездил в киоску около политеха.

«Все аутентично, по красоте, 40 рублей до сих пор стоят», — отозвался блогер.

Он отметил, что к сервису обслуживания в заведениях Омска не придраться.

Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Ресторан#Новости#Кухня#Общепит#Еда#Омская кухня
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