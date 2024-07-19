«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска

По его мнению, в Омске более разнообразная еда в сравнение с Москвой, но и цены в то же время ниже. Он признался, что отвык от блюд, которые стоят меньше 1 тыс рублей. В городе ему нравится не только гастрономия, но и люди. Везде Макса встречают «здорово, пышно, доброжелательно, душевно».