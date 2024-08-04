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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Необычные знаки, интернет-клевета и история спасения. Омск в воскрессенье

Необычные знаки, интернет-клевета и история спасения. Омск в воскрессенье

4 августа 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Мотивация» соблюдать ПДД.

Как показывает практика, некоторые водители иногда пренебрегают строгим соблюдением правил дорожного движения. Но, кажется, «управу» нашли и на них: в деревне Верхний Карбуш появился не совсем обычный дорожный знак, который можно охарактеризовать как «предупреждающий». А вот о чем именно он предупреждает неаккуратного водителя — рассказали в нашем материале:

«Мотивация». В одной из деревень Омской области появился необычный дорожный знак
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Новость №2. «Статья» за объявления от чужого лица.

Героем этой истории стал уже житель Полтавского района: мужчина выбрал очень изощренный способ мести за свои старые обиды. Вот только правосудие не воспринимает принцип «око за око»: его действия в правоохранительных органах расценили как клевету. А ведь все начиналось с, казалось бы, безобидного объявления о покупке куриных яиц:

Житель Омской области, писавший объявления от чужого имени, стал фигурантом дела
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Новость №3. Врачи оказались быстрее.

Было сегодня место и для чуда: в пресс-службе омского минздрава поделились историей спасения пациента с инсультом. Тромб мог серьезно повредить мозг мужчины, но все обошлось: врачи обогнали кислородное голодание. И, как оказалось, так «везет» не всегда: очень важно попасть в «терапевтическое окно». А что это такое и почему оно так важно — можно узнать по ссылке ниже.

«Не успел испугаться». Омские медики успели спасти от инсульта 60-летнего мужчину
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#Илья Скобин#Омск#ПДД#Дорожные знаки#Врачи#Итоги дня#Спасение#Инсульт#Клевета#Город55
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