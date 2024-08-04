Необычные знаки, интернет-клевета и история спасения. Омск в воскрессенье

Было сегодня место и для чуда: в пресс-службе омского минздрава поделились историей спасения пациента с инсультом. Тромб мог серьезно повредить мозг мужчины, но все обошлось: врачи обогнали кислородное голодание. И, как оказалось, так «везет» не всегда: очень важно попасть в «терапевтическое окно». А что это такое и почему оно так важно — можно узнать по ссылке ниже.