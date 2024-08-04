«Не успел испугаться». Омские медики успели спасти от инсульта 60-летнего мужчину

Как рассказал сам мужчина, сейчас он уже завершил лечение и проходит курс реабилитации под присмотром родных. Но, пор словам героя истории, он догадывался, что такое могло произойти: на работе мужчина всю жизнь много курил — хоть и не страдал повышенным давлением и другими подобными заболеваниями. Испугаться пациент тоже не успел — врачи справились со своей работой очень быстро и в лучшем виде, за что мужчина и семья их горячо поблагодарили.