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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

иллюстрация

«Не успел испугаться». Омские медики успели спасти от инсульта 60-летнего мужчину

4 августа 2024, 03:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Врачи спасли 60-летнего омича от инвалидности из-за внезапного инсульта

Тромб, попавший в сосуды мозга, мог закрыть приток крови к целому полушарию — мужчина рисковал остаться инвалидом. Однако своевременное и быстрое вмешательство спасло ситуацию: состояние пациента начало возвращаться к норме прямо в реанимации.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Омской области, пациента к ним доставили «скорой»: мужчина проснулся с плохим самочувствием, а позже его подвела координация и он упал — родственники пенсионера поняли, что что-то не так. Они же и вызывали ему медиков: именно это не только спасло жизнь мужчины, но даже уберегло его от возможной инвалидности.

Сразу после прибытия в больницу, на обследовании у мужчины выявили тромбоз — заболевание, при котором в сосудах формируются сгустки крови. И, один из таких сгустков и стал причиной плохого самочувствия пациента: как позже выяснят врачи, у мужчины были все показания для тромбоэкстракции — специальной процедуры, во время которой из сосудов убираются опасные свертки крови.

При помощи специального катетера хирурги смогли извлечь опасное образование: как показало одно из исследований пациента, если бы родственники вовремя не обратились к врачам, нарушение кровоснабжения могло затронуть целое полушарие мозга пациента, что опасно гибелью его клеток — а значит, и возможной инвалидностью.

Однако опасность удалось миновать: как отметили врачи, практически сразу после удаления тромба к мужчине вернулась возможность полноценно управлять левыми конечностями — сила к ним вернулась уже в реанимации.

Как рассказал сам мужчина, сейчас он уже завершил лечение и проходит курс реабилитации под присмотром родных. Но, пор словам героя истории, он догадывался, что такое могло произойти: на работе мужчина всю жизнь много курил — хоть и не страдал повышенным давлением и другими подобными заболеваниями. Испугаться пациент тоже не успел — врачи справились со своей работой очень быстро и в лучшем виде, за что мужчина и семья их горячо поблагодарили.

По данным минздрава Омской области, в 2024 году это уже 22 эпизод тромбоэкстракции — медики РСЦ БСМП№1 проводят подобные операции третий год, применяя высокотехнологичное оборудование. Однако специалисты особенно обращают внимание, что в эффективность лечения зависит от «терапевтического окна»: чем раньше пациент с инсультом попадает к врачам — тем выше его шансы выздороветь полностью.

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#Илья Скобин#Омск#Медицина#Лечение#Новости#Реанимация#Инсульт#Реабилитация
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