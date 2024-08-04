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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Житель Омской области, писавший объявления от чужого имени, стал фигурантом дела

4 августа 2024, 07:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

МВД возбудило уголовное дело против жителя Омской области, оклеветавшего соседа

Старые обиды никак не давали покоя жителю Полтавки — и расквитаться с обидчиком он решил посредством социальных сетей и объявлений.

В пресс-центре УМВД по Омской области поделились подробностями не совсем обычного уголовного дела, события которого развернулись в Полтавском районе: один из местных жителей прибег к помощи социальных сетей для «мести» своему обидчику.

Как сообщается, уголовное дело возбудили по обращению местного жителя, обнаружившего в социальной сети сообщение, оставленное от его имени. Вот только он сам — ничего не писал, тем более в таком фривольном ключе: в публичном сообщении содержалось предложение интим-услуг.

Позже мужчина вспомнил, что подобный случай не был единичным: ранее он обнаружил и другое сообщение, в котором неизвестный предлагал желающим приобрести куриные яйца. И во всех случаях объявления содержали реальный контактный номер пострадавшего.

Как оказалось, «двойником» обратившегося в полицию мужчины представлялся его 32-летний знакомый: он создал фейковую страницу в социальных сетях и активно ее использовал для очернения односельчанина — мотивом для этого послужила старая обида.

Теперь мужчина раскаивается и ждет завершения расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Клевета»: в зависимости от решения суда ему грозит до миллиона рублей штрафа или же до 2-х лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о вынесении обвинительного заключения по делу водителя грузовика, не пропустившего на пешеходном переходе женщину с ребенком:

Не дал перейти улицу. В Омске водитель самосвала сбил ребенка на пешеходнике
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#УМВД#Социальные сети#Уголовное дело#Штраф#Новости#Лишение свободы#Клевета#Полтавка
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