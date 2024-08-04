Житель Омской области, писавший объявления от чужого имени, стал фигурантом дела

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В пресс-центре УМВД по Омской области поделились подробностями не совсем обычного уголовного дела, события которого развернулись в Полтавском районе: один из местных жителей прибег к помощи социальных сетей для «мести» своему обидчику.
Как сообщается, уголовное дело возбудили по обращению местного жителя, обнаружившего в социальной сети сообщение, оставленное от его имени. Вот только он сам — ничего не писал, тем более в таком фривольном ключе: в публичном сообщении содержалось предложение интим-услуг.
Позже мужчина вспомнил, что подобный случай не был единичным: ранее он обнаружил и другое сообщение, в котором неизвестный предлагал желающим приобрести куриные яйца. И во всех случаях объявления содержали реальный контактный номер пострадавшего.
Как оказалось, «двойником» обратившегося в полицию мужчины представлялся его 32-летний знакомый: он создал фейковую страницу в социальных сетях и активно ее использовал для очернения односельчанина — мотивом для этого послужила старая обида.
Теперь мужчина раскаивается и ждет завершения расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Клевета»: в зависимости от решения суда ему грозит до миллиона рублей штрафа или же до 2-х лет лишения свободы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о вынесении обвинительного заключения по делу водителя грузовика, не пропустившего на пешеходном переходе женщину с ребенком: