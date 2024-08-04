Житель Омской области, писавший объявления от чужого имени, стал фигурантом дела

Как сообщается, уголовное дело возбудили по обращению местного жителя, обнаружившего в социальной сети сообщение, оставленное от его имени. Вот только он сам — ничего не писал, тем более в таком фривольном ключе: в публичном сообщении содержалось предложение интим-услуг.