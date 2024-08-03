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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:12

В омской «Меге» открылся магазин Love Republic в обновленном формате

Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic

3 августа 2024, 12:10
Фото: LOVE REPUBLIC

В омской «Меге» открылся магазин Love Republic в обновленном формате

В официальном сообществе Love Republic анонсировали открытие обновленного магазина в Омске, он уже начал работу.

В омской «Меге» открылся обновленный магазин Love Republic, его площадь составила 542 квадратных метров. Представители бренда рассказали об этом на своей официальной странице в соцсети и отметили, что филиал получил главные преимущества флагмана: бионику в архитектуре, диджитальность и капсульный подход в мерчандайзинге.

«Отдельное внимание мы уделили широте ассортимента — в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING. Магазин уже открыт, а мы ждем вас на шопинг!» — обратились к омичам в паблике Love Republic.

Напомним, что недавно в Омске закрылся популярный ресторан чешской кухни «У Швейка», сейчас в помещении идет ремонт. Известно, что скоро на его месте появится авторский проект шеф-повар Игоря Белоглазова — сырный ресторан «Рэми».

В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Торговый центр#Новости#Торговый комплекс#Открытие#Торговые центры#МЕГА Омск#Открытие магазина
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