Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic

В омской «Меге» открылся обновленный магазин Love Republic, его площадь составила 542 квадратных метров. Представители бренда рассказали об этом на своей официальной странице в соцсети и отметили, что филиал получил главные преимущества флагмана: бионику в архитектуре, диджитальность и капсульный подход в мерчандайзинге.