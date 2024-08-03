Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В омской «Меге» открылся обновленный магазин Love Republic, его площадь составила 542 квадратных метров. Представители бренда рассказали об этом на своей официальной странице в соцсети и отметили, что филиал получил главные преимущества флагмана: бионику в архитектуре, диджитальность и капсульный подход в мерчандайзинге.
«Отдельное внимание мы уделили широте ассортимента — в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING. Магазин уже открыт, а мы ждем вас на шопинг!» — обратились к омичам в паблике Love Republic.
Напомним, что недавно в Омске закрылся популярный ресторан чешской кухни «У Швейка», сейчас в помещении идет ремонт. Известно, что скоро на его месте появится авторский проект шеф-повар Игоря Белоглазова — сырный ресторан «Рэми».