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МЕГА Омск

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2024
Изменил формат. В омской «Меге» открылся обновленный Love Republic
В официальном сообществе Love Republic анонсировали открытие обновленного магазина в Омске, он уже начал работу.
3 августа, 12:10
Идет обновление. В омской «Меге» откроют самый большой магазин Gloria Jeans в Сибири
9 июля, 08:42
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17
Стало известно, какой магазин появится в омской «Меге» вместо закрытой IKEA
4 апреля, 09:34
Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере
Суд установил, что виновный на протяжении долгого времени получал от подрядчика взятки за содействие в заключении договоров и прием работ.
12 февраля, 10:34
С вывеской, но без даты. В омской «Меге» откроют новый спортивный бутик вместо Adidas
Пока неизвестно, когда заработает магазин, внутри него идет ремонт.
7 февраля, 12:54
Свяжет Верхний Карбуш с «Мегой». В Омске запускают новый пригородный маршрут
18 января, 05:24
Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели
3 января, 12:59
2023
Все на лед. В омской «Меге» произошло долгожданное открытие внутреннего катка
Работники ТЦ представили расписание сеансов, а также сообщили о стоимости развлечения.
15 декабря 2023, 09:23
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
28 сентября 2023, 09:35
Эвакуировались сотни покупателей. Рассказываем, что произошло в омской «Меге»
11 августа 2023, 10:05
В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
9 августа 2023, 05:45
В омской «Меге» на месте Nike открыли новый спортивный магазин
Бренд входит в группу компаний «Спортмастер».
30 июля 2023, 11:22
Сотрудников уже ищут. В ТРЦ «Мега Омск» появится магазин французско-турецкого бренда
19 мая 2023, 12:30

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